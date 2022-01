9 finom étel a jó vércukorszintért.

A betegségek, kóros állapotok gyógyítása minden esetben személyre szabottnak kell lennie. Nincs ez másként inzulinrezisztencia esetén sem. Sajnos erről sokan megfeledkeznek, és miután kézhez kapták a diagnózist, egy sablontervet próbálnak követni. Jobb esetben utánaolvasnak pluszban az interneten, kinek milyen praktikák váltak be, és kipróbálják azokat. Könnyen megeshet azonban, hogy ami valakinek beválik, az másnak nem segít. Ennek oka, hogy mindenki máshogy működik, más az életkor, más lehet a nem, a jelenlegi állapotuk, lehet, hogy vannak más betegségei is, más a kiindulási súly stb. Ezeket mind figyelembe kell venni ahhoz, hogy egy terápia valóban személyre szabott legyen, vagyis ténylegesen, hosszú távon is hasson.

Gyógyszer

Azinzulinrezisztenciakezelésének alapja a személyre szabott diéta és a rendszeres mozgás. Viszont előfordulhat, hogy ez nem elég - ilyenkor inzulinérzékenyítő gyógyszerre van szükség. Ez sok esetben beindítja a fogyást. Amennyiben mégsem, vagy nem eléggé hatásos, forgalomban vannak olyan készítmények, melyek még plusz löketet adnak.

h i r d e t é s

IR-esként is lehet fogyni, csak oda kell figyelni néhány dologra. Fotó: Getty Images

Más hormonzavar is jelen lehet

Az endokrin problémák gyakran többszörösen vannak jelen, így elképzelhető, hogy azért nem sikerül fogyni, mert az IR mellett egyéb zavar is jelen van. Például pajzsmirigy-alulműködés, mely szintén akadályozhatja a túlsúly leadását. Éppen ezért, ha nem sikerül számottevő eredményeket elérni, érdemes laborvizsgálatot végeztetni, melynek során kiderülhet, van-e más gond is az IR-en kívül - mondja dr. Mutnéfalvy Zoltán, a Budai Endokrinközpont obezitológusa.

Mozgás

A tartós fogyás teljes életmódváltást kíván, melybe beletartozik a rendszeres testmozgás beiktatása is. Fontos, hogy a megfelelő diéta mellett heti minimum 3-szor szánjunk időt valamilyen edzésre (ne csak kardióra, hanem súlyzósra is). Amennyiben ez kimarad, az életmódterápia nem teljes, így a maximális hatás is elmarad.

Vizsgálja át szakemberrel étkezését

Az IR-diéta - főleg kezdetben - nem könnyű. Nemcsak bizonyos alapanyagokra kell odafigyelni, hanem arra is, hogy mit mivel fogyasztunk, mikor eszünk bizonyos ételeket. Sőt, az sem mindegy, hogy miként készítünk el egyes fogásokat - annak ellenére például, hogy a zöldségek többsége lassú felszívódású, gyors lesz, ha pürésítjük őket főzelékhez. Éppen ezért érdemes lehet átnézetni étrendünket szakemberrel, ugyanis meglehet, hogy hiba van a diétánkban.