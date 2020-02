Halálos lehet az inzulinadag manipulálása

Ann Goebel-Fabbri, a Harvard Medical School egykori professzorasszisztense szerint ez "egyfajta egyedi étkezési zavar, amikor inzulinmegvonással próbálnak megszabadulni a felesleges kalóriáktól". Arról már a legtöbben hallottak, hogy egyesek önhánytatással, illetve vízhajtók és hashajtók szedésével próbálkoznak hasonló célból, az viszont új jelenség, hogy egy olyan létfontosságú (gyógy)szer, mint az inzulin adagolásának manipulációjával akarják elérni a kalóriadeficitet. Goebel-Fabbri szerint ez nagyon veszélyes, és amellett, hogy a cukorbetegség romlásához, illetve a betegséggel kapcsolatos komplikációk kialakulásához vezethet, a korai halálozás esélyét is megnövelheti.

Gyakoribb az evészavar a cukorbetegeknél

Az 1-es típusú cukorbetegek szervezete nem termel inzulint, ami inzulinhiányhoz vezet. Inzulin nélkül a testünk nem képes felhasználni a vérben található glükózt. Ezt normás esetben a hasnyálmirigy automatikusan megteszi, viszont akinek 1-es típusú cukorbetegsége van, annak inzulinoznia kell magát, vagy injekciók, vagy inzulinpumpa segítségével. A diabulimiások vagy túlságosan lecsökkentik az inzulinpótlás mennyiségét, vagy akár teljes egészében ki is hagyják. Ekkor avércukorszintfelemelkedik, és a vesék kiválasztják a felesleges glükózt a vizeletbe. Ezzel a módszerrel gyakorlatilag megakadályozzák az elfogyasztott cukor felszívódását. Emellett az inzulincsökkenés a testet arra kényszeríti, hogy zsírt bontson (és némi izmot is), hogy támogatni tudja az agy megfelelő működését.

Ez már a legenyhébb esetben is ingerlékenységet és fáradtságot okoz, súlyos esetben pedig akár halálhoz is vezethet. A következmények akkor a legkomolyabbak, amikor a vércukorszint olyan magas, az inzulinszint pedig olyan alacsony lesz, hogy diabéteszes ketoacidózis következik be. Ilyenkor a zsír túl gyorsan bomlik le ketonokká, és elsavasítja a vért, ez az állapot pedig sürgősségi ellátást, és sok esetben intenzív osztályos kórházi kezelést is igényel.

A diabulimiások az inzulinbevitel csökkentésével fogynának

A hosszú távú következmények is súlyosak, mivel károsodhatnak a test kisebb erei, emellett pedig látásvesztés és veseleállás is bekövetkezhet, és idegkárosodás is lehet a dolog következménye. Az inzulinadag manipulálása hosszú távon a nagyobb ereket is károsíthatja, amelyek a szív és az agy vérkeringését biztosítják.

Több kutatás is bizonyítja, hogy az 1-es típusú cukorbetegségben szenvedők, különösen a nők között nagyobb az evészavarok kialakulásának esélye, és ebbe beletartozik az inzulinadagolás manipulációja is. Egy 2015-ben készül kutatás 126, 1-es típusú cukorbetegségben szenvedő lány életmódját vizsgálta, és az eredmények azt mutatták, hogy csaknem egyharmadukat diagnosztizálhatták valamilyen étkezési zavarral. Ennek oka, hogy a cukorbetegek számára sokkal nagyobb kihívást jelent az egészséges testsúly elérése, illetve megtartása. Folyamatosan számolniuk kell az étkezéseik szénhidráttartalmát, folyamatosan tervezniük, hogy mit, illetve mennyit esznek.

Forrás: health.com