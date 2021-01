Érdekes tények a cukorbetegséggel kapcsolatban

A cukrok vagy éppen egy-egy típusú cukorféleség fogyasztása és a diabétesz kapcsolatát már többször vizsgálták, és nem sikerült olyan összefüggést kimutatni, amely bizonyítaná azt a feltevést, hogy a cukorbetegséget a nagymértékű cukorfogyasztás okozza. Ugyanakkor az igazsághoz hozzátartozik, hogy a magas cukorbevitel és a cukros üdítők mértéktelen fogyasztása esetén fellépőmár kockázati tényező lehet. Ez azonban összefügg az életmód egyéb tényezőivel is, amelyek megelőzhetik, vagy késleltethetik a probléma kialakulását.

Sokan úgy gondolják, a cukorbeteg szervezete nem képes feldolgozni a cukrot, és a betegség központjában aáll. Ez így önmagában nem igaz: a diabétesz kialakulásának fókuszában valóban a szénhidrát- anyagcsere problémája áll, de a betegség érinti a zsír- és a fehérjeanyagcserét is. Sokkal pontosabb, ha úgy fogalmazzuk meg a betegséget, hogy az az, vagy hatásának elmaradása. Az inzulin a hasnyálmirigy által termelt hormon, amely elsődlegesen szabályozza a vér cukorszintjét.A megfelelően beállított terápián lévő, és a diéta előírásait maradéktalanul betartó cukorbetegek táplálkozása egészen közel állhat az egészségesek étrendjéhez. Valóban nem javasolt az egyszerű, gyorsan felszívódó cukrok fogyasztása, de ez nem jelenti azt, hogy végérvényesen le kell mondaniuk a cukor legkisebb adagjáról is, vagy az édes ízről - ez utóbbihozhasználhatják. Hipoglikémiás állapot esetén, amikor a vércukorszint vészesen lecsökken, cukrot, cukros üdítőt érdemes adni a gyors vércukorszint emelés érdekében.

Elhízás = cukorbetegség?

Ihat-e kávét és teát a cukorbeteg?

drámaian növeli a diabétesz kockázatát. Bizonyított tény, hogy a 2-es típusú cukorbetegség "előszobája" az elhízás . Azt is megfigyelték, hogy az úgynevezett centrális típusú elhízásban szenvedők, akiknél a zsír a derék körül halmozódik fel, nagyon nagy eséllyel válnak inzulinrezisztenssé. Számos szakember ezért a diabétesz és az obezitás (elhízás) szavak összevonásával már diabezitás névvel illeti a 2-es típusú cukorbetegséget.Többen azt hiszik, hogy ezekről az élvezeti termékekről is le kell mondania annak, akit érint a diabétesz. Ez nincs így, napi 1-3 csésze finom, valódi kávé vagy akár 4 csésze tea is megengedhető, hiszen sem a koffein, sem a teában lévő tein nem befolyásolja a vércukorszintet. Forrás: IDF Diabetes Atlas