Betegség is okozhatja az állandó fáradtságot

De vajon mit tehet a cukorbeteg, ha állandó kimerültség kínozza? A probléma okairól és megoldási lehetőségeiről dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa beszélt.

Fáradtság és diabétesz - mi a kapcsolat?

A cukorbetegség egyik vezető tünete lehet a fáradtság. Ennek oka, hogy a szervezet üzemanyagát, az energiát a glükóz szolgáltatja. Hogy a glükóz a sejtekbe kerülhessen, inzulinra van szükség. Ám amennyiben a sejtek érzéketlenné válnak rá (IR), vagy ha nem termelődik belőle elegendő mennyiség, a szervezet nem tud kellő mennyiségű energiához jutni.

IR esetén ha valaki gyorsan felszívódó szénhidrátot fogyaszt, hirtelen megnő az inzulinszintje, aminek következtében a glükóz mennyisége lecsökken, ez pedig szintén fáradtságot eredményez.

A cukorbetegséggel járó magasabbvércukorszintmiatt a vér "sűrűbbé" válik, melynek következtében lassul a vérkeringés. Emiatt a sejtek, szövetek nem képesek elegendő oxigénhez és tápanyaghoz jutni, így fáradttá, kimerülté válik a beteg.

Ennek az ellenkezője, vagyis a túl alacsony vércukorszint is okozhatja a problémát, ugyanis ha kevés a glükóz, akkor "üzemanyag" híján a sejtek nem képesek megfelelően ellátni a feladatukat.

A magas vércukorszint gyulladást is okozhat a véredényekben, és a monocitáknak nevezett immunsejtek az agyba is bekerülnek, ez pedig fáradtságot okoz.

Látható tehát, hogy mind a cukorbetegség, mind az IR (inzulinrezisztencia) okozhat fáradtságot, és ezt bizony az érintetteknek orvosolniuk kell.

Így lehet energikus cukorbetegként is

Megfelelő gyógyszeres/inzulinterápia

A cukorbetegek nagy része gyógyszeres/inzulinterápiára szorul, hogy normalizálni lehessen a vércukorszintet. Ám meglehet, hogy a terápián időközönként módosítani kell: akár úgy, hogy más készítményt kap a beteg, akár úgy, hogy a dozírozáson kell állítani. Ezért amennyiben folyton fáradtsággal küzd, keresse fel orvosát. A megfelelő kezelés jobb közérzetet eredményez.

Mozogjon!

"A mozgás igen fontos szerepet játszik a cukorbetegség életmód-terápiájában, hiszen gyógyszerek nélkül is képes pozitív hatást gyakorolni az inzulin/vércukor szintjére. Mindemellett a sportolás gyakran segít a fáradtság leküzdésében is, mivel a szervezet ekkor több oxigénhez és energiához jut, valamint nagy mennyiségű szerotonin szabadul fel, mely a jó hangulatért felelős" - mondja dr. Porochnavecz Marietta.

Konzultáljon dietetikusával!

A fáradtságot a nem megfelelő diéta is okozhatja, így ha ezt tapasztalja, érdemes dietetikus véleményét is kikérni. Meglehet ugyanis, hogy növelni kell a CH-bevitelt, de az is, hogy túl sok gyors felszívódású szénhidrátot fogyaszt (vagy rossz időben viszi be).