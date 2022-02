"Tinédzserkoromban elkezdtem rohamosan hízni, ráadásul az első menstruációmat csak 8 hónappal később követte a második. Sejtettük, hogy ez nem normális, és egyik nőgyógyásztól a másikig jártunk, de senkitől sem kaptunk megfelelő diagnózist. A következő évek úgy teltek, hogy folyamatosan híztam, és 6-7-8 havonta menstruáltam. Időközben elkezdtem fogamzásgátlót is szedni, majd amikor leálltam vele, egy évig nem jött meg. Ez 2009-ben történt. Akkor határoztam el, hogy kerül, amibe kerül, utánajárok, mi áll a háttérben. Elmentem egy nőgyógyászhoz, akit ismerősök ajánlottak. PCOS-sel (policisztás ovárium szindróma - a szerk.) diagnosztizált, és azt is elmondta, hogy a betegség hátterében általában az IR áll" - meséli a HáziPatika.com-nak Heringh Zsófi.

Mi az inzulinrezisztencia? Szervezetünk működése szempontjából nagyon fontos, milyen a vércukorszintünk. Ennek szabályozásában komoly szerepet tölt be az inzulin, amely hormonként segíti, hogy a sejtekbe bekerüljön az azokat tápláló cukor. Inzulinrezisztencia esetében a sejtek "éheznek", ugyanis a sejt felszínén képződő inzulinreceptorokhoz az inzulin csak gyengén tud kapcsolódni. Ennek oka általában az, hogy maga a receptor jön létre "hibásan", ami miatt a sejtek rezisztensek lesznek az inzulin hatására, és ami miatt lényegesen több inzulinnak kell jelen lennie a vérben ahhoz, hogy a sejtbe bekerülhessen a cukor. h i r d e t é s

A szakember figyelmeztette, hogy a PCOS-ből könnyen rákos megbetegedés alakulhat ki, és azt javasolta neki, hogy "nagyon gyorsan kezdjen vele valamit". Ezen kívül azonban semmilyen útmutatással nem szolgált azzal kapcsolatban, mit tehetne magáért Zsófi. A nő végül magánúton elment inzulinrezisztencia-vizsgálatra, ahol kiderült, hogy súlyos IR-e van. Gyógyszert írtak fel neki, de más típusú segítséget ezúttal sem kapott: saját magának kellett utánanéznie a fontos részleteknek.

Ami az étkezést illeti, az IR-diagnózis óta az úgynevezett 160 grammos diétát követi. Ennek lényege, hogy a szénhidrátot naponta 160 grammra kell korlátozni, és ezt a mennyiséget 5-6 étkezéssel érdemes bevinni. Emellett bizonyos élelmiszereket teljesen kizárt az étrendjéből, így például a fehér lisztet, cukrot, mézet, banánt, szőlőt, dinnyét, aszalt gyümölcsöket, kukoricát, a hüvelyeseket és a rizst. Az átállás nagyon nehéz volt. Az első három hónapban úgy érezte, hogy szinte éhen hal, de szép lassan hozzászokott az újfajta étrendhez, és ma már nem kívánja azokat az ételeket, amik korábban hiányoztak neki. Mint mondja, az, hogy így étkezik, nem mindennapi választás vagy döntés, hanem az élete része.

Zsófi saját bevallása szerint "mindent vagy semmit" típus, és a diétát is e szerint csinálja: szigorúan betartja a szabályokat, soha nem bűnözik. "Azért vagyok ilyen kitartó, mert a diétának köszönhetem, hogy most négygyerekes anyuka vagyok: rendbe tette a ciklusomat, lett peteérésem. Ráadásul a közérzetem is sokkal jobb. Emlékszem, gyerekkoromban mindig fáradt voltam, és az emésztésemmel is probléma volt. Az új étrend ezeket egyik napról a másikra megszüntette, ami nekem óriási visszaigazolás. Mára a gyógyszert is elhagyhattam, mert minden értékem tökéletes" - meséli.

Az étkezés mellett a rendszeres sportra is odafigyel, bár nem volt könnyű olyan mozgásformát találnia, amit kitartóan csinál: a sport ugyanis finoman szólva sem tartozik a kedvenc elfoglaltságai közé. Sok mindent kipróbált, míg végül megállapodott a súlyzós edzés mellett, az utóbbi időben heti háromszor jár fitneszterembe. Terhesség alatt, szülés után viszont inkább kímélőbb mozgásformára vágyott, olyankor kismamajógára járt.

Interjúalanyunk úgy véli, az IR-rel való együttélés nem nehéz, különösen akkor, ha megtapasztaljuk, hogy az életmódbeli változtatások hatására javul az életminőségünk. Ugyanakkor fontos, hogy jó szakembereket találjunk, és ha van időnk, lehetőségünk, mi magunk is figyelemmel kövessük a témával kapcsolatos friss híreket, kutatási eredményeket. Szükség van arra is, hogy a család, a barátok elfogadják, megértsék helyzetünket: nagyon elkeserítő, ha a szeretteink megkérdőjelezik állapotunk súlyosságát, és olyan ételeket akarnak ránk erőltetni, amik nem tesznek jót az egészségünknek - mondja. Zsófi egyébként az érintetteket tömörítő közösségeket is hasznosnak tartja, mert tapasztalata szerint a lelki támogatás mellett sok mozgással, étkezéssel kapcsolatos tippet, receptet is kaphatunk a hasonló helyzetben lévőktől, így nem kell mindent magunknak kitalálni.

A testünk és a határaink megismerése

Szabó Kittinél 2015-ben diagnosztizáltak IR-t. Azért döntött úgy, hogy kivizsgáltatja magát, mert nagyon rövid idő alatt 10 kg-ot hízott. "Akkoriban otthonról dolgoztam, sokat ültem, és nem figyeltem annyira oda arra, hogy mit eszem. Ennek ellenére úgy gondoltam, hogy ez a hirtelen hízás mégis csak furcsa, úgyhogy elmentem vérvételre. Először a TSH-t ellenőrizték, és abból egyértelműen látszott, hogy pajzsmirigy-alulműködésem van. Javasolták, hogy nézessem meg, nincs-e IR-em és PCOS-em, mert ezek a betegségek kéz a kézben szoktak járni. A terheléses vércukorvizsgálat és a nőgyógyászati vizsgálat után kiderült, hogy mindkét betegségben érintett vagyok. Ami jó hír, hogy a PCOS azóta elmúlt, de az IR és a pajzsmirigy-alulműködés - amiről azóta tudjuk, hogy autoimmun eredetű - megmaradt" - meséli.

Az IR kezelésének egyik legfontosabb része a megfelelően összeállított étrend. Fotó: Getty Images

Kitti az IR-diagnózis után elkezdte ugyan a 160 grammos diétát, amit javasoltak neki, de azt mondja, nem volt túl szigorú önmagához, inkább csak időszakosan tartotta: hol figyelt az étkezési szabályokra, hol nem. Ennek ellenére körülbelül három hónap alatt sikerült leadnia azt a bizonyos 10 kg-ot, amit korábban felszedett. Azt követően azonban, hogy 2019-ben világra jött a kisfia, megint felszaladt rá néhány kiló. Újra ráállt az IR-diétára, de hiába figyelt arra, mit, mikor és mennyit eszik, nem tudott lefogyni. Felkeresett egy obezitológust, aki megállapította, hogy mi a probléma gyökere: Kittinek nincsenek zsírbontó enzimjei.

Annak érdekében, hogy beinduljanak a zsírégető folyamatok, egy hónapig drasztikus diétát kellett tartania, természetesen orvosi felügyelet mellett. Ezután mindig másfajta étrenddel próbálkoztak, tesztelték, mire hogyan reagál a szervezete. A ketogén diéta vált be a legjobban, Kitti 2021 októbere óta így étkezik. A ketogén diéta magas zsír- és alacsony szénhidráttartalmú diéta. Ha az étrendben limitálják a napi szénhidrátfogyasztást, az így fellépő hiányt a máj úgy kezeli, hogy a zsírraktárakat üríti ki, hogy energiához jusson. Ezt a folyamatot ketózisnak hívják, erre épül a ketogén étrend. "Bőséggel eszem húst és zsírt, de szénhidrátból maximum 30 grammot viszek be naponta. A piros bogyós gyümölcsökön kívül más gyümölcsöt nem nagyon eszem, emellett a tejtermékeket is szinte teljesen kizártam az étrendemből. A ketogén diéta nagyon kemény, nem is való mindenkinek, de minden jel arra utal, hogy nálam működik: fogytam, jó a közérzetem, energikus vagyok, és bár egy ideig gyógyszert kellett szednem, mára azt is elhagyhattam" - összegzi.

A sportot azután kezdte el szép lassan beépíteni a mindennapjaiba, hogy túl volt a már említett, egy hónapos drasztikus diétán. Jelenleg heti 3-4 alkalommal jut ideje mozgásra, szeret futni, túrázni, sétálni. Arra azonban nagyon figyel, hogy ne hajtsa túl magát. "Túl magas pulzusszám esetén a szervezet már nem a zsírt, hanem a fehérjét kezdi el bontani, ami egy IR-esnek kifejezetten káros. Általánosságban 130-140-es pulzus a határ, de ez egyénenként változhat, így érdemes szakember segítségével felmérni, kinél mi a helyzet."

Amikor arról kérdezem, mit tanácsol azoknak, akiket szintén ezzel a problémával diagnosztizáltak, azt válaszolja, legyenek nyitottak és ne féljenek kipróbálni többféle étrendet is. Elvégre nem vagyunk egyformák: ami másnak beválik, az lehet, hogy nekünk nem segít. Ehhez persze kellenek jó szakemberek is, akik támogatnak abban, hogy tisztában legyünk szervezetünk igényeivel, feltérképezzük a határainkat. Kitti arról is beszélt, hogy IR és (ketogén) diéta ide vagy oda, ő nem tudja megállni, hogy a születésnapján kihagyja a tortát, karácsonykor pedig a bejglit. Ezt azonban azért teheti meg, mert mostanra megismerte annyira a testét, hogy tudja, meddig mehet el.

Diéta, sport és lelki egyensúly

"Nálam az egész úgy kezdődött, hogy volt egy vetélésem, illetve hirtelen nagyon meghíztam. Már a terhesség első egy-két hetében látványosan megnőtt a súlyom, valószínűleg már ott felborulhatott valami. Aztán a hetedik héten elveszítettem a kisbabámat. Akkoriban éppen külföldön voltunk, és csak azután vizsgáltattam ki magam, hogy hazajöttünk. Elmentem terheléses vércukorvizsgálatra, de csak 0 és 120 percnél nézték a cukromat, és mivel ezek az értékek jók voltak, az orvos azt mondta, minden rendben. Engem azonban nem hagyott nyugodni a dolog. Hiába diétáztam és edzettem, nem tudtam lefogyni, és olyan is gyakran előfordult, hogy falási rohamok törtek rám. Ismerősi körben azt javasolták, keressek fel egy endokrinológust. Így jutottam el 2019-ben az orvosomhoz, aki nőgyógyász-endokrinológus. Ő állapította meg, hogy IR-es vagyok, miután magánúton elküldött hárompontos inzulin- és cukorterhelésre" - emlékszik vissza a kezdetekre Anett, akinél azinzulinrezisztenciamellett autoimmun pajzsmirigybetegséget is diagnosztizáltak.

Az IR-diagnózis után Anett is a 160 grammos diéta szabályai szerint kezdett el étkezni. 2020-ban ismét teherbe esett, ám nehezítette a helyzetét, hogy terhességi cukorbetegség alakult ki nála, ami miatt inzulinterápiára volt szüksége. Bár a várandósság alatt sikerült fogynia, a szülést követően nem tudott annyira odafigyelni az étkezésre és a mozgásra, ezért megint megnőtt a súlya.

Tudta, hogy nem jó irányba tart, ezért dietetikushoz fordult, aki segített neki egy új étrend kialakításában. Ehhez közel fél éve tartja magát. "Nem számolom a kalóriát vagy a szénhidrátot, inkább arra törekszem, hogy kiegyensúlyozottan, mértékletesen étkezzek, és jó minőségű alapanyagokból készült ételeket fogyasszak. A cukrot teljesen kizártam az étrendemből, és igyekszem előnyben részesíteni a lassú felszívódású szénhidrátforrásokat. A legtöbbször bulgur, basmati rizs, különféle zöldségek és húsok kerülnek a tányéromra" - meséli.

Az új diéta egyébként nemcsak a közérzetére és a súlyára volt pozitív hatással, de az életét is megkönnyítette: a 160 grammos diétával járó számolás, méregetés ugyanis teher volt, és fölöslegesnek érezte a napi ötszöri-hatszori étkezést is. Ő is azt vallja, hogy nem ördögtől való a kísérletezés: a kulcs az, hogy megtaláljuk azt az étrendet, ami a leginkább nekünk való. "Nekem az IR-ben mindig is a grammozgatás volt a legnehezebb, de mertem változtatni, és egyelőre úgy tűnik, működik. Ha valaki szintén ezt érzi, akkor nyugodtan próbáljon ki alternatív lehetőségeket is" - teszi hozzá.

Interjúalanyunk a dietetikus mellett személyi edző segítségét is kérte, és az étrendváltással párhuzamosan elkezdett saját testsúlyos edzésre járni. Egyelőre heti kétszer, de tervezi, hogy néhány hónap múlva már heti három alkalomra növeli az adagot - mivel császármetszéssel szült, egyelőre még vigyáznia kell magára. Arra is figyel, hogy sokat sétáljon, a cél, hogy naponta meglegyen a 10 ezer lépés. Az étkezés és a sport mellett ugyanakkor a lelki egyensúly fenntartását is fontosnak tartja, hiszen a stressz negatív irányba befolyásolhatja a vércukorszintet. Amikor van ideje, jógázik és meditál, ez megnyugtatja, és segít a feszültség levezetésében is.