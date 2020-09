A terhességi cukorbetegség váratlan veszélye

Mely nőknél alakul ki nagyobb valószínűséggel diabétesz terhesség során? Részletek itt.

Terhességi cukorbetegségnek, avagy gesztációs diabétesznek nevezzük az elsőként a várandósság során jelentkező cukorbetegséget, amely a kórkép egyéb típusaihoz hasonlóan szintén a szénhidrát-anyagcserére van negatív kihatással. Az emelkedettvércukorszintkomplikációkat okozhat a terhesség kihordásában, ugyanakkor életmód-változtatással, illetve szükség esetén inzulinkezeléssel megelőzhetőek a nemkívánatos szövődmények. A probléma a szülést követően nem ritkán magától rendeződik, ugyanakkor fontos hozzátenni, hogy az érintett nőkre nézve magasabb a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának veszélye későbbi életkorban.

A terhességi cukorbetegség a születendő gyermek egészségét is hosszú távon befolyásolhatja. Fotó: Getty Images

Ezen felül egy, a New Brunswick-i székhelyű Rutgers Egyetem kutatói vezetésével készült friss tanulmány szerint a gesztációs diabétesz a születendő gyermek egészségi állapotának alakulását is negatív befolyásolja hosszú távon - olvasható az intézmény közleményében. A kutatócsoport több mint ezer, 3 és 10 éves kor közötti kínai kisgyereken végzett genetikai vizsgálatot Tiencsin városában, felmérve az úgynevezett DNS-metilációs mintázatukat, ami nagyon leegyszerűsítve megmutatta, milyen gyorsan öregszik a szervezetük sejtszinten. A felgyorsult öregedés, azaz, ha egy személy becsült epigenetikai kora magasabb, mint a naptár szerinti életkora, összefüggésbe hozható a többi között szív- és érrendszeri megbetegedések fokozott kockázatával is.

E tekintetben mindenképpen figyelmeztető felfedezés, hogy a kutatás szerint azok a gyerekek, akiknek az édesanyja cukorbetegséggel küzdött, amíg terhes volt velük, DNS-metilációs mintázatuk alapján idősebbek voltak a kronológiai kortársaiknál. Mi több, magasabb epigenetikai korukhoz átlagosan magasabb testtömeg, testtömegindex, testzsírszázalék, felkarkerület és vérnyomás is társult. "Az eredmények arra utalnak, hogy a gesztációs diabétesznek hosszú távú hatásai lehetnek az utódok epigenetikai öregedésére, illetve magasabb kardiometabolikus kockázathoz vezet" - mutatott rá Stehpanie Shiau, a Rutgers Egyetem egészségügyi karának oktatója, a tanulmány vezető szerzője.