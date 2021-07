A pandémia így hatott a gyerekek vércukorszintjére

Cukorbetegséget is okozhat a COVID-19 - részletek!

Azt sokan a saját bőrünkön is tapasztaltuk, hogy életünket és életmódunkat bizony befolyásolta a koronavírus-járvány. De ezzel nemcsak mi, felnőttek vagyunk így: a pandémia a gyerekek életmódjára és egészségére is hatással volt. Mint a CNN összeállításából is kiderült, egy nemrég publikált kutatás szerint van olyan amerikai kórház, ahol a világjárvány alatt több mint duplájára nőtt a 2-es típusú cukorbetegek aránya a gyerekek körében. Az sem mellékes, hogy az új esetek súlyosabb tünetekkel jelentkeznek, mint korábban: tavaly magasabb vércukorszinttel és komolyabb kiszáradással kerültek be a kicsik, mint a pandémiát megelőző időszakban.

Egészségtelenebb étkezés, kevesebb sport = pluszkilók

Az egyik louisianai kutatóközpont munkatársai egy ottani gyerekkórház kis betegeinek adatait összesítve úgy látták, hogy 2019 márciusa és decembere között 2964 gyerekből 8 esetben, míg 2020 azonos időszakában 2729 gyerekből 17 esetben mutatták ki a 2-es típusú cukorbetegséget. Bár ezek kis számok, a kutatóközpont munkatársa, Dr. Daniel Hsia szerint mégis érdemes ezekre odafigyelni, mert a növekedés hűen tükrözheti azt, ami az országban és a világon történik.

h i r d e t é s

A járvány miatt több lehet a cukorbeteg gyermek, és az esetek súlyosabbak, mint korábban. Fotó: Getty Images

A pandémia következtében a gyerekek többségének otthon kellett maradnia, ezért sokkal kevésbé volt lehetőségük egészségesen étkezni és sportolni, ellenben megugrott a képernyők előtt töltött idő aránya. Ebből az életmódváltozásból adódóan pedig sokan fel is szedtek pár kilót. Ezek a tényezők jelentősen növelhetik a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Ez a gyerekeknél azért is probléma, mert a CNN által idézett szakemberek szerint gyerekkorban sokkal hamarabb kialakulhatnak szövődmények, mint a felnőttek esetében.

Mire figyeljünk?

Az orvosok szerint intő jel lehet, ha a gyermek viselkedése megváltozik: fáradékonyabb, többször kér inni, és gyakoribb a vizeletürítés, valamint a hirtelen és váratlan súlynövekedés is 2-es típusú diabétesz gyanújára adhat okot. Érdemes ilyenkor inkább felkeresni a gyerekorvost, mintsem arra várni, hogy a gyerkőc majd lemozogja vagy kinövi a pluszkilókat.

Ha előfordult a családban 2-es típusú cukorbetegség, vagy ha az anyánál terhességi cukorbetegséget diagnosztizáltak, illetve ha az inzulinrezisztenciához kapcsolódó betegségek alakultak ki, az növelheti a gyermeknél a 2-es típusú diabétesz kialakulásának kockázatát. A rendszeres sport, az étkezésre és a testsúlyra való odafigyelés viszont segítheti az egészségmegőrzést, illetve a 2-es típusú cukorbetegség elkerülését is.