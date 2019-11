A normál testsúly megóv ettől a betegségtől

A sejtek alacsonyabb inzulinérzékenysége, és úgy általában az anyagcserefolyamatok sérülése leggyakrabban az egészségtelen étrend számlájára írható. A problémát ajánlott nagyon komolyan venni és idejében kezelni, hiszen hosszútávon 2-es típusú cukorbetegséggé is alakulhat. A jó hír azonban az, hogy megfelelő étrenddel és életmóddal sejtjeink inzulinérzékenysége javítható, a károsodottanyagcserepedig helyretehető.

Milyen az egészséges anyagcsere-állapot?

Minden étkezés megemeli a vércukorszintet, amire a hasnyálmirigy inzulintermeléssel reagál. Az inzulin viszi a vérben lévő cukrot - más néven glükózt - a sejtekbe, hogy azok energia gyanánt használják fel. A megmaradt glükóz zsír formájában elraktározódik, ám megfelelő inzulinérzékenységű sejtek és egészséges életmód mellett nem lesz túl sok a raktározott zsír. Ha viszont a sejtek inzulinérzékenysége csökken, az megbillenti a helyes anyagcserét.

Az intenzív testmozgás javítja a sejtek inzulinérzékenységét. Fotó: iStock

Mitől csökken az inzulinérzékenység?

Mint a legtöbb rendellenességnek, ennek is lehetnek örökletes okai, ám az egészségtelen életmód nagyban növeli az anyagcserezavarok és azinzulinrezisztenciakialakulásának esélyét. A rendszertelen, illetve túl gyakori evés, a túlságosan nagy adagok és a finomított szénhidrátok fogyasztása mind újabb és újabb glükózlöketet, ezzel inzulincsúcsot jelentenek, amelyek hatására a sejtek egyre nehezebben reagálnak az inzulinra - tehát csökken az inzulinérzékenységük. Ennek eredménye, hogy az inzulinszint magas marad, a szervezet pedig elkezd raktározni: a magas inzulin köti a zsírt.

Inzulinrezisztencia tüneteiről és kezelési módjairól itt olvashat bővebben!

Azonban nemcsak az egészségtelen ételek, hanem akár a veszélyes, nem szakmai alapokon nyugvó divatdiéták is okozhatják az anyagcsere károsodását - hívja fel a figyelmet Dr. Farkas Kitti intenzív terápiás szakorvos, aki szerint kifejezetten a "csodadiéták" tehetnek arról, hogy az inzulinrezisztencia mára elterjedt betegség lett.

A helyes életmód

Amellett, hogy nehézkessé vagy lehetetlenné válik a zsírpárnák ledolgozása, a kezdődő és már kialakult inzulinrezisztencia leggyakoribb tünetei közé tartozik a hirtelen ránk törő fáradtság, enerváltság és álmosság, valamint a remegés, az izzadás, a szédülés vagy akárájulásis. Ennek oka, hogy az inzulinrezisztencia miatt a sejtek csak nagyon nehezen tudják felhasználni a vérben lévő cukrot. Ezt meg kell "gyógyítani" - emeli ki a szakember.

A sokat emlegetett napi ötszöri-hatszori étkezés elterjedt módszer, azonban Dr. Farkas Kitti szerint egyáltalán nem jó ötlet az inzulinháztartás szempontjából. "Az öt étkezéssel az a probléma, hogy pusztán a tünetet próbálja enyhíteni. A gyakori evés csökkenti az éhségérzetet és kiigazítja a vércukrot, de magát a kiváltó okot, azaz a magas inzulinszintet nem kezeli. Ha ugyanis napi ötször vagy még többször étkezünk, akkor állandóan magasan tartjuk a vércukorszintünket, a hasnyálmirigyünk pedig folyamatosan fogja termelni az inzulint, amíg ki nem merül" - magyarázza.

A legfontosabb tehát az, hogy a szénhidrátbevitelünket igazítsuk a napszaki vércukoringadozáshoz is, és ebédünk legyen a legtartalmasabb. Jó, ha a természetes alapanyagokat részesítjük előnyben, ne higgyünk a feldolgozott, fogyasztószernek kikiáltott, csomagolt műételekben.

A mozgás ezért fontos

A rendszeres testmozgás szintén elengedhetetlen az inzulinrezisztencia kezelésében. A sport ugyanis nemcsak a zsírégetés fokozása és az izmok növelése miatt fontos, hanem azért is, mert maga az intenzív testmozgás javítja a sejtek inzulinérzékenységét. De a destruktív stressz szintjének mielőbbi csökkentése és a pihentető, minőségialvásis kikerülhetetlen összetevője az egészséges, IR-mentes anyagcserének.

"Ha pedig kifejezetten foglalkoztat bennünket a fogyás kérdése is, akkor ne feledjük, hogy mindenekelőtt nem csupán fogyókúrában, hanem életmódváltásban kell gondolkodni, nulladik lépésként pedig el kell tüntetni a korábbi, sikertelen fogyókúrák hatásait. Így lehet elkezdeni rendbe tenni az anyagcserét. A sejtek inzulinérzékenységének javításával be tud indulni a zsírfelhasználás is, és újra tudunk majd fogyni" - hangsúlyozta a szakértő.