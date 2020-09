A diabétesz veszélyes szövődményei

A kelleténél magasabbvércukorszinta szervezet egészére negatív hatást gyakorol, ezért a cukorbetegség számtalan szövődményt okozhat. Folyamatosan károsítja a szervezetet, így nagyon fontos a glükózszint megfelelő szabályozása, de nagy hangsúlyt kell fektetni a szövődmények szűrésére és azok mihamarabbi kezelésére is. A leggyakoribb következményeket dr. Barkai László, a Cukorbetegközpont diabetológusa ismerteti.

A látásunk, a vesénk és a szívünk is rámehet a diabéteszre. Fotó: 123rf

Retinopátia

A diabétesz befolyásolja az erek és az idegek működését, a rossz keringés pedig szemfenéki elváltozásokat, akár vakságot is eredményezhet. Az erek falának meggyengülése következtében értágulatok (mikroaneurizmák) alakulnak ki, a sejtek vérellátottsága romlik, de akár új erek is képződhetnek - mindez pedig kihat a retina egészségére. Árulkodó jel, ha a beteg apró fekete foltokat vesz észre, látása pedig homályossá válik. Nagyon fontos a cukorbetegeknél a tágított pupilla mellett végzett rendszeres szemészeti ellenőrzés, ugyanis már akkor észrevehetők az elváltozások, amikor a retinopátia még nem okoz különösebb tüneteket.

Neuropátia

A kezeletlen cukorbetegeknél jóval gyorsabban fejlődik ki ademenciaés az Alzheimer-kór. A részleteket korábbi cikkünkben találja!

A perifériás neuropátia az agyon és a gerincvelőn kívüli idegek betegségét jelenti. Ez egy igen gyakori probléma, a cukorbetegek körülbelül 70 százalékánál kimutatható. Leggyakrabban az alsó végtagokon alakul ki: a beteg érzékkiesésre, zsibbadásra, gyengeségre, bizsergésre vagy égő érzésre panaszkodik. Lehetséges következménye az úgynevezett diabéteszes láb, amelynek során igencsak megnő a lábszárfekély esélye. A lábamputációk nagy részének hátterében ez a probléma áll.

Nefropátia

A cukorbetegség a vesék működésére is negatív hatással van. A diabéteszes páciensek körülbelül 40 százaléka szenved vesekárosodást. Ha a beteg vérnyomása magas, akkor még nagyobb rá a veseproblémák kialakulásának kockázata. A nefropátia eleinte nem okoz tüneteket, ezért gyakran későn diagnosztizálják - súlyos esetben akár dialízisre is szükség lehet. Későbbi fázisában a fáradékonyság, az ödéma, a fogyás, a rossz közérzet és a vérszegénység hívja fel a figyelmet a problémára. A méreganyagok felhalmozódása miatt akár hányinger,szédülésés toxikus tünetek is jelentkezhetnek. A szövődmény a vizeletfehérje mennyiségének meghatározásával mutatható ki.

Szív-és érrendszeri problémák

A magas glükózszint az érrendszerre is kifejti negatív hatását, így a szív- és érrendszeri szövődményekkel is számolni kell. Gyakori probléma az érszűkület, de trombózis vagy embólia is sújthatja a cukorbetegeket - figyelmeztet a szakember. Az érszűkület szűrése duplex ultrahanggal, kontrasztanyagos érfestéssel, arteriográfiával történik, a szív állapotának vizsgálata pedig EKG-vel, esetleg szívultrahanggal. Érdemes lehet 24 órás vérnyomásmérésen is részt venni.