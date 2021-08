A cukorbetegség rettegett szövődménye

Milyen gyakori a diabéteszes lábszárfekély?

A cukorbetegség okozta lábszárfekély minden 8. diabéteszes beteget érint, és a végtagamputációk vezető oka. Ezért olyan fontos, hogy mind az orvosok, mind a betegek különös odafigyeléssel kezeljék a problémát, mivel az állapot megfelelő terápia és prevenció nélkül könnyen súlyosbodhat, és úgy már lényegesen nehezebb orvosolni. Kialakulásának oka, hogy a tartósan magasvércukorszintkárosítja az ereket, így a keringést is, ezért a szövetek és a bőr vérellátása zavart szenved, ezért a sejtek nem jutnak elegendő mennyiségű oxigénhez.

Afekélysúlyosbodásához ezen kívül hozzájárul a cukorbetegségkor fennálló fokozott fertőzésveszély is, ezért a seb tisztán tartására nagy gondot kell fordítani. Eleinte a probléma alig észrevehető, hiszen először egészen apró foltok, sebek alakulnak ki, melyeket a beteg egyszerű sérülésnek vél, ám figyelemfelkeltő, hogy nem mutat tartós gyógyulási hajlamot, vissza-visszatér, valamint egyre növekszik. Leggyakrabban a talp elülső részén, a lábujjaknál jelentkezik, de kialakulhat a boka környékén is.

Mi mindenre kell ügyelni diabéteszes fekély esetén?

Normalizáljuk a vércukorszintet

h i r d e t é s

Az első lépés az a vércukorszint normalizálása, hiszen e nélkül hiábavaló az összes többi terápiás kezelés, mert a magas glükózszint folyamatosan károsítja az ereket, a keringést. A kezelés történhet gyógyszerrel és inzulinos injekcióval is, természetesen diabetológus szakorvos által meghatározott dózisban, rendszeres ellenőrzések mellett.

Fertőzés megszüntetése

Fekély esetén fontos lépés afertőzésmegszüntetése, hiszen a sebben káros mikroorganizmusok telepedhetnek meg, melyek tovább rontják a beteg állapotát, és fokozzák a gyulladást. Ekkor antibiotikumos kezelés indokolt, amely megszünteti a fertőzést. Természetesen léteznek még olyan eljárások, amelyek antibakteriális hatásúak (pl. mézes sebkezelés), így ezeket érdemes lehet egymással kombinálni.

Intelligens kötszerek

Léteznek úgynevezett intelligens kötszerek a fekély terápiájában, melyek nagy előnye, hogy lényegesen nagyobb a nedvszívó képességük a hagyományos kötszereknél, így a kötéscserét is ritkábban kell végezni, ráadásul növelik a beteg komfortérzetét is. Segítik a seb sarjadzását, fertőtlenítenek, felfogják a váladékot, ezáltal elősegítik a gyógyulást, ráadásul a kellemetlen szagok ellen is hatásosnak bizonyulnak.

Diabéteszes fekély esetén nagyon fontos a láb megfelelő ápolása

Alternatív terápiák

Kutatások szerint a mézes sebkezelés és a lökéshullám terápia igen hatásos módszer a fekély kezelésében. Mindkét eljárás elősegíti a sebgyógyulást, csökkenti a fertőzést, javítja a vérellátást, és beindítja az öngyógyító folyamatokat. Bár mindkét terápia kúraszerűen történik, már az első pár alkalom után lényeges javulás tapasztalható - mondja dr. Pop Gábor sebész.

Megfelelő lábbeli viselése

Fekély esetén külön gondot kell fordítani a megfelelő lábbeli viselésére, mivel fontos odafigyelni arra, hogy a kóros nyomáspontokon ne alakuljanak ki sebek.

Erre a célra ma már speciális, terápiás cipők/talpbetétek kaphatóak. Viseljünk megfelelő méretű cipőt, hogy legyen elég hely a lábfejnek, lábujjaknak, és minden felvétel előtt győződjünk meg róla, hogy nincs-e apró kavics benne!

Diabéteszes fekély: miért jó a méz? A cukorbetegség okozta lábszárfekély komoly életminőség-romlást eredményezhet, mivel nagy fájdalommal és fertőzésveszéllyel jár. Súlyos esetekben tartós mozgásképtelenséghez vezethet, végül pedig a végtag amputációját is elkerülhetetlenné teheti. Részletek.

Seb tisztán tartása

Fontos, hogy a beteg nagy figyelmet fordítson a mindennapos lábápolásra. Ez magában foglalja a szakember utasítása szerint végzett kötéscserét és a sebkezelők használatát. A sebet testmeleg vízzel le kell mosni, hogy a fertőzések elkerülhetőek legyenek, valamint hogy az elhalt szöveteket eltávolítsuk vele. A fekély tisztításához sokszor az orvos speciális készítményeket ajánl, emellett lábmosás után érdemes hintőport használni a lábujjak közé.

Megfelelő láb- és körömápolás

A cukorbetegeknek fokozottan oda kell figyelniük a megfelelő láb-és körömápolásra, hogy csökkentsék a fertőzések kialakulásának rizikóját. A körmöket fontos rövidre vágni, ügyelve a szélekre is, nehogy felsértse a mellette lévő bőrt. Emellett a bőrkeményedéseket is el kell távolítani - amennyiben nem vagyunk biztosak a dolgunkban, érdemes pedikűröshöz fordulni!

Forrás: Cukorbetegközpont