A cukorbetegség nem várt következménye

Szexuális zavarokat az emberek szinte minden életkorban tapasztalhatnak, de minél idősebb valaki, annál nagyobb rá az esély. Hogy pontosan mi okozza a cukorbetegek szexuális zavarait, nehéz meghatározni, nagyon sok minden függ az egyéni tényezőktől is. Van, akinél inkább csak libidóvesztés jelentkezik, ami betudható annak a stressznek is, amelyet a cukorbetegséggel történő együttélés okoz. Debra Wickman, a Banner University Medical Center orvosa szerint ez a tényező a nőknél és a férfiaknál is szerepet játszhat.

Ha valakinek egy krónikus betegséggel, például cukorbetegséggel kell együtt élnie, több dolog is közrejátszhat abban, hogy kihívások elé kerüljön a szexuális életében. A betegség fizikai tünetei mellett stresszes érzésekkel, akár párkapcsolati problémákkal is találkozhat a beteg. Fontos tudni, hogy a szexuális zavarok, illetve a húgyhólyag működésével kapcsolatos tünetek a cukorbetegség tünetei is lehetnek - vannak, akik éppen ilyenek miatt orvoshoz fordulva tudják meg, hogy vércukrukkal van az alapvető probléma.

A cukorbeteg férfiak több mint fele tapasztal erekciós zavarokat

Ha a magasvércukorszinttartósan kezeletlen marad, a cukortöbblet idegkárosodáshoz is vezethet a test legkülönfélébb részein, például a nemi szervek környékén is, aminek hatására érzéketlenség, fájdalmat, zsibbadást tapasztalhat a beteg. Emellett a vérellátottság is csökkenhet ezekben a szervekben, ami férfiaknálmerevedési zavarkialakulásához vezethet.

Ugyanebből az okból pedig a nők hüvelyszárazságot és nem ritka, hogy fájdalmat is éreznek szexuális érintkezés közben. Ilyenkor a konkrét fizikai tünetek - tehát az idegek sérülése - okoz olyan testi reakciókat, amelyek végül pszichésen is károkat okoznak, hiszen a nők kedve elmegy a szextől, és csökken, esetleg teljesen el is tűnik a libidójuk.

Jó hír, hogy a szakemberek egyetértenek abban, hogy a cukorbetegség kezelésével, illetve a terápiához tartozó életmódváltással ezek a problémák is orvosolhatók, illetve megszüntethetők. Akiknek sikerül egészséges szintre visszaállítani a vércukrát, mellette pedig egészségesebben táplálkoznak és rendszeresen mozognak, általában a szexuális jellegű problémái is elmúlnak.

Forrás: healthline.com