A cukorbetegség előszobája

Összetett anyagcserezavar

Ametabolikus szindrómaolyan anyagcserezavar, mely több folyamatot is érint: ekkor fennáll ugyanis a zsíranyagcserének és a szénhidrát anyagcserének a zavara, melyhez elhízás ésmagas vérnyomásis társul. Az American Heart Association irányelve szerint az alábbiak közül minimum 3 fennállása szükséges a diagnózishoz: elhízás, magas triglicerint szint (>1,7 mmol/l), csökkent HDL szint, 130/85 Hgmm-nél nagyobb vérnyomás, illetve emelkedett vércukor értékek. Kialakulásának fő oka az egészségtelen életmód, vagyis a nem megfelelő étkezés és a mozgáshiány. Ebből kifolyólag első látványos tünete azelhízás(leginkább a hasi elhízás), és ha az illető nem változtat az életmódján, úgy megjelenik a többi kóros állapot is.

A metabolikus szindróma könnyen vezethet cukorbetegséghez

A szindróma nem feltétlen jár együtt 2-es típusú cukorbetegséggel, áminzulinrezisztenciaés egyéb prediabéteszes állapotok már jelen vannak, mely könnyen diabéteszé nőheti ki magát. Érdemes tudni, hogy a cukorbetegségen kívül is súlyos szív-és érrendszeri károsodásokat okozhat a metabolikus zavar, így jelentősen megnöveli a szívinfarktus és a stroke esélyét.

Kockázati tényezők

IR, PCOS

túlsúly

kor

családi halmozódás

egészségtelen életmód

A megfelelő kezelés a közérzeten is javít

Akár "csupán" egyedül a szénhidrátháztartás zavara áll fenn, akár összetettebb metabolikus szindrómával küzd, fontos a megfelelő kezelés a szövődmények elkerülése érdekében. Ehhez az első és legfontosabb lépés az életmódváltás, mely személyre szabott diétát és mozgásterápiát foglal magában. Ezáltal megszabadulhat a súlyfeleslegtől, csökkentheti a vérnyomását, normalizálhatja a laborértékeit, sőt, az inzulin és a vércukor szintjére is pozitív hatást gyakorol. Van, hogy már magában az életmódváltás is rendezi az állapotot, ám az is előfordulhat, hogy gyógyszeres kezelésre van szükség, már inzulinrezisztencia és más prediabéteszes állapotok esetén is.

Ekkor rendszeres orvosi kontrollra és terheléses vércukor ellenőrzésre van szükség, ugyanis csakis így lehet nyomon követni az állapotban bekövetkező pozitív és negatív változásokat, és ennek alapján legoptimálisabb terápiát felállítani, mely magában foglalja az inzulin-és avércukorszintnormalizálását, a koleszterinszint csökkentését, valamint a vérnyomás mérséklését.

Forrás: Cukorbetegközpont