Zsíros a bőröm. Mit tehetek, és mit nem?

Bőrtípus-meghatározás egyszerűen: mutatjuk, hogyan kell csinálni.

Sokszor hallhattuk már azt, hogy a megfelelő arcápolási rutin kialakításának nulladik lépése, hogy meghatározzuk, milyen a bőrtípusunk. Ez azért nagyon fontos, mert a rosszul megválasztott, nem a bőrünk igényeihez illő készítmények csak tovább ronthatnak a bőr állapotán, illetve a kellemetlen, zavaró panaszokon. Elsőként tehát tisztázzuk a zsíros bőrtípus jellemzőit:

a fokozott faggyútermelődés miatt a bőr fénylik, jellemzően a homlok, az orr és az áll területén kirajzolódó, úgynevezett T-zónában;

a pórusok kitágultak;

gyakran jelennek meg mitesszerek, pattanások;

a bőr akár durva tapintású és fakó színű is lehet.

Milyen a megfelelő bőrápolási rutin?

Zsíros, mitesszeres, problémás bőr esetén ajánlott 1-2 havonta meglátogatni a kozmetikust, ez azonban önmagában nem elég ahhoz, hogy kordában tartsuk a faggyútermelést és elkerüljük a gyulladt csomók, pattanások kialakulását. Nagyon fontos tehát felépíteni egy olyan napi arctisztítási és -ápolási rutint, amellyel otthon is sokat tehetünk bőrünkért.

1. Az első lépés az alapos, de nem túl agresszív arctisztítás, amelynek célja, hogy bőrünk megszabaduljon a rárakódott portól, az elhalt hámsejtektől, a sminktől és a folyamatosan termelődő faggyútól. Ehhez a víz nem elég, ezért be kell szereznünk egy könnyed állagú, nem zsíros, de nem is szárító hatású, lehetőleg antibakteriális arctisztítót. Erre a bőrtípusra főként a habzó arctisztító zseléket vagy krémeket ajánlják.

2. A második lépés a tonizálás, ezzel ugyanis gondoskodhatunk az arcbőr pH-értékének visszaállításáról. Zsíros bőrre ajánlott mattító és pórusösszehúzó hatású terméket választani.

3. Végül jöhet a hidratáló krém. Bár eléggé elterjedt az a tévhit, miszerint a zsíros bőrnek nincs szüksége hidratálásra, ezt a lépést semmiképpen sem szabad kihagyni, a dehidratáció ugyanis csak még erősebb faggyútermelésre készteti a bőrünket. Érdemes gyulladáscsökkentő, pórusösszehúzó és a faggyútermelést szabályozó hidratálók közül választani.

A fenti lépéseket minden reggel és este végig kell csinálnunk. Ezeken felül pedig beiktathatunk heti egy arcradírozást, valamint ugyanilyen gyakorisággal egy tápláló, bőrmegújító, gyulladáscsökkentő vagy mélytisztító arcmaszkot is érdemes bevetni. Nagyon súlyos esetben egyébként akár gyógyszeres kezelésre is szükség lehet a gennyes pattanások folyamatos képződésének megelőzéséhez, de ennek eldöntését és a legoptimálisabb szer kiválasztását mindenképpen bízzuk szakemberre.

Milyen egyéb szokásokkal ápolhatjuk bőrünket?

Mint minden egészségügyi probléma megelőzésénél vagy kezelésénél, úgy a bőr egészségének megőrzésénél és a bőrhibák elleni küzdelemnél is nagyon fontos, hogy odafigyeljünk az egészséges táplálkozásra. Bőrünket ugyanis nemcsak kívülről, de belülről is táplálnunk kell. Fogyasszunk sok zöldséget és gyümölcsöt, kerüljük viszont a magas glikémiás indexszel rendelkező élelmiszereket, a tejtermékeket, az olajos magvakat, a csokoládét, valamint a zsíros, fűszeres és olajban kisütött ételeket. Gondoskodjunk a megfelelő mennyiségű - napi legalább 1,5-2 liter - folyadék beviteléről is.

Ügyeljünk arra is, hogy hetente cseréljünk ágyneműt, az arcunk megtörléséhez pedig külön törülközőt használjunk. Az arctisztítást ne a zuhany alatt végezzük el, a fürdéshez használt víz hőmérséklete ugyanis túl meleg. Arcunkat kézmeleg vízzel öblítsük le, a tisztító- és ápolószereket pedig mindig tiszta kézzel vigyük fel a bőrünkre.

Milyen arcápolási bakikat kell nagy ívben elkerülnünk?

Az első és legfontosabb, amit meg kell jegyeznünk, ha zsíros és pattanásosodásra hajlamos bőrünk van, hogy a mitesszereket és pattanásokat tilos nyomkodni! Ezzel ugyanis csak még mélyebbre juttathatjuk a bőrünkben a koszt és a kórokozókat, amelynek fájdalmas gyulladás és maradandó heg lehet az eredménye.

Mint már említettük, mindenképpen a saját bőrtípusunknak megfelelő termékek közül kell választanunk - ez pedig azt is jelenti, hogy lehetőleg kerüljük az univerzális, "minden bőrtípusra egyaránt jó" arctisztítókat. Egyes becslések szerint a bőrproblémák mintegy kétharmada azért nem mutat javulást, mert nem a megfelelő készítményekkel kezelik azokat. Sokkal jobb eredményeket érhetünk el tehát úgy, ha kifejezetten a zsíros bőr igényeire kifejlesztett termékpalettából választunk.

Nem árt tisztában lenni azzal is, hogy a fényvédelem nemcsak nyáron, hanem egész évben lényeges. A napfény és az erős UV-sugárzás hatására ugyanis a bőr kiszárad és megvastagodik, így a fokozottabban termelődő faggyú még nehezebben távozik a pórusokból. A végeredmény mitesszerek és gyulladt pattanások egész hada lesz.

A túlszárítást is mindenképpen kerülni kell, hiszen a kiszáradás veszélyétől tartva bőrünk csak még intenzívebb faggyútermelésre kapcsol. A szappant és az alkoholt tartalmazó tonikokat tehát inkább tegyük tiltólistára. Hanyagoljuk továbbá a rossz minőségű, nehéz, a pórusokat eltömítő és a bőrt irritáló sminktermékeket is.

Amennyiben a fentieket betartjuk, még a zsíros, problémás bőrtípussal is sokkal könnyebb életünk lehet. A megfelelő termékek kiválasztásához bátran kérjük bőrgyógyász vagy patikus segítségét.