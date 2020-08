Vörös, viszket? Nem biztos, hogy ekcéma

Az allergiás bőrbetegségek leggyakoribb formái közé tartoznak a különböző ekcémák. A vörös, száraz, viszkető foltokkal jelentkező betegség tünetei életkoronként is mutathatnak eltéréseket.

Azekcémakezelésére számos gyógymód és bőrápolási tanács létezik. Részletek!

Hámlik, vörös, viszket?

A vörös, viszkető foltok nem mindig ekcémára utalnak

Lappangó betegségeket is jelezhet

Azonbanvagy plakk- hívja fel a figyelmet dr. Garaczi Edina bőrgyógyász-allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa. Az ekcéma bizonyos esetekben hasonló lehet például a pikkelysömör tüneteihez, vagy felületes gombafertőzéshez. Pikkelysömör , vagy orvosi nevén psoriasis esetén testszerte pikkelyesen hámló, vörös foltok jelentkeznek, kéz- és lábkörmök is érintettek lehetnek.Arcon megjelenő bőrpír, viszkető vagy fájdalmas kiütések esetén az ekcémán kívül rosacea fennállásának lehetőségére is gondolni kell. A rosacea főleg az arc középső területein értágulatokkal, gyulladt és gennyes csomókkal jelentkező bőrbetegség.A hajas fejbőr viszketéséért gyakran nem sampon okozta allergia, hanem egy gyakori bőrbetegség, a. A tünetek ez esetben a pubertáskor környékén kezdődnek: fokozott faggyútermelés, a hajas fejbőrön, szemöldököknél, orrszárnyi redőben, mellkason kialakulójellemzi.A bőrön jelentkező tünetek hátterében több ok is állhat, a megfelelő kezeléshez ilyen esetben komplex kivizsgálásra, több szakorvos bevonására is szükség lehet. Leggyakrabbanállnak a problémák hátterében. Gyomor-bélrendszeri panaszok, hormonális eltérések vagy. A panaszokat súlyosbíthatja vagy előidézheti lelki probléma, stressz is. Ilyen esetekben a kezeléshez pszichoterápia bevonására is szükség lehet.