Van, akiknél végzetesebb ez a rákfajta

Egy, a British Journal of Dermatology című szakmai folyóiratban megjelent friss tanulmány szerint 17 százalékkal nagyobb a melanoma miatti elhalálozás veszélye azoknál, akik nemrég vesztették el párjukat vagy házastársukat, viszont náluk 12 százalékkal kisebb az időben történő felismerés valószínűsége. A tudományos munkát jegyző szakértők a kutatásukhoz korábbi, 1997 és 2017 közt Dániában és az Egyesült Királyságban publikált tanulmányok adatait használták fel, ezek alapján számították ki a fenti eredményeket.

Az idejében történő felismerés szó szerint életfontosságú. Fotó: Getty Images

"Számos tényező befolyásolhatja azt, hogy egy beteg túléli-e a melanomát. Tudományos munkánk eredményei azt sugallják, hogy a nemrég megözvegyülteknél később ismerik fel a bajt. Valószínűleg azért, mert a partnerek fontos szerepet játszanának a bőrrák korai jeleinek észrevételében" - fejtette ki Angel Wong, a London School of Hygiene and Tropical Medicine tudományos munkatársa, a tanulmány vezető szerzője. Márpedig az idejében történő felismerés szó szerint életfontosságú: ha későn fedezik fel, nemcsak kezelése lehet nehezebb, hanem jelentősen csökkenhet a túlélés esélye is.

Figyeljünk rájuk jobban

Angel Wong ezért tartja nagyon fontosnak, hogy a párjukat nemrég elvesztett emberek támogatásának az is része lehessen, hogy megtanulják, hogyan nézzék át időről időre alaposan a bőrüket. De családtagok vagy gondozók is segíthetnek az ellenőrzésben. "Akik egyedül élnek, azoknak nagyon oda kell figyelniük a bőrükre. Különösen a nehezen ellenőrizhető helyeken, mint például a hát, a fejbőr és a fülek" - nyilatkozta a Brit Bőrgyógyászok Társaságától Dr. Walayat Hussain.

Majd hozzátette: a bőrrák az idősek körében a leggyakoribb, akiknél egyben a legvalószínűbb az is, hogy már egyedül maradtak. Ezért kiemelten fontos lenne az ő korosztályukat tanácsokkal ellátni arra nézve, hogyan tudják hatékonyan ellenőrizni a bőrüket.

Forrás: Health24.com