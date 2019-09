Új technológiával szűrik az anyajegyeket

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2019. augusztus 29. 15:24 Módosítva: 2019. augusztus 30. 16:31

A teljes testtérképes anyajegyszűrés terén már a mesterséges intelligencia segítségére is támaszkodhatunk. Az "okos" program ugyanis az anyajegyről készült korábbi képpel összevetve a legkisebb eltérésekre is felhívja a figyelmet, ráadásul az elvátozásokat osztályozza is a veszélyességi skálán.

A bőrgyógyászati diagnosztikában komoly előrelépést jelent a mesterséges intelligencia megjelenése. A speciális szoftver sokoldalú elemzésre képes, illetve mély tanulási algoritmussal működik, így "tanulni" is tud a példákból és tapasztalatokból. Ez pedig óriási előny az anyajegyszűrés területén. Az új technológiát dr. Rózsa Annamária, az Anyajegyszűrő Központ bőrgyógyásza mutatta be. A mesterséges intelligencia előnyei A speciális program fejlesztése során 100 algoritmust alkalmaztak a legfontosabb tulajdonságok - a forma, a szerkezet és a szín - azonosítására. A rendelkezésre álló algoritmusok körülbelül 800 diagnosztizált melanóma képét elemezték, majd a többváltozós statisztikai analízis folyamán lehetségessé vált a jó- és a rosszindulatú elváltozások közötti különbségek megállapítása. A mesterséges intelligencia új szintre emeli az anyajegyszűrést. Fotó: illusztráció - 123rf Ez a technika két okból lehet nagyon fontos. Az egyik, hogy a teljes testtérképes anyajegyszűrő eszköz képes két, különböző időben készült képet összehasonlítani, mérni tudja azanyajegyméretét, valamint felismeri annak szerkezeti és színbeli változásait. Az elemzéseket akár párhuzamosan is képes elvégezni. A másik, hogy ezzel a vizsgálattal nem szükséges olyan időpontot várni, amikor a szakorvos is jelen van, így a felismerés nagyon gyorsan megtörténhet. Ugyanakkor tudni kell, hogy a számítógéppel támogatott diagnosztikai módszer - az úgynevezett bőrrákelőszűrés - nem helyettesítheti az orvosi diagnosztikát, inkább egy második véleménynek kell tekinteni. A számítógép mindazonáltal képes felhívni az orvos figyelmét a szokatlan elváltozásokra, így gyorsabban megtörténhet a veszélyeztetett páciens kivizsgálása. Mit elemez a mesterséges intelligencia? Mit kell tudni az anyajegyszűrésről? Részletek itt! A mesterséges intelligenciával ellátott program egyszerre két képet tud betölteni és vizsgálni, illetve összehasonlítani. Eltünteti a zavaró tényezőket - például a szőrszálakat - a képről. Megpróbálja az anyajegy határait pontosan meghatározni, ami az egyik legnehezebb feladat. Ha ez nem sikerül, akkor javaslatot tesz, de akár manuális beállítással is lehetséges a határok meghatározásának korrigálása. A program az átmérőket megmérve kiszámítja az anyajegy felületi területét és körméretét is. Az anyajegy szabályosságát az elváltozás határai alapján értékeli. Vizsgálja továbbá az anyajegy szerkezetét és színeit is. Tyúkszem, szemölcs vagy valami más? Milyen betegségre utalnak a vörös foltok? Így űzzük el örökre a lábgombát! A legfontosabb tudnivalók a női bőrről

A program a diagnosztikai algoritmusok alkalmazásával egy fehér-sárga-piros skálán sorolja be az elváltozást. Így jelöli, hogy jó- vagy rosszindulatú-e. A fehér színnel jelzett bőrképlet nem veszélyes. A sárga szín kissé atípusos elváltozásra utal, amelyet bizonyos időközönként ajánlott ellenőriztetni. Piros színű jelzés esetén pedig már rosszindulatúságra gyanakodhatunk. A program által készített képeket és elemzéseket minden esetben ellenőrzi egy szakorvos is. Kinek javasolt a bőrrákelőszűrés? Aki azt tapasztalja, hogy egyik anyajegyének színe, alakja vagy mérete megváltozott, és szeretne mielőbbi diagnózist kapni, annak ajánlott elmenni az előszűrésre. A rosszindulatú elváltozások - adott esetben a melanóma - mielőbbi diagnosztizálása, a kóros anyajegy eltávolítása és az esetleges kezelés ugyanis egyaránt a teljes gyógyulás feltétele. Az automatizált bőrrákelőszűrés a gyorsasága miatt jelent komoly segítséget, hiszen az így készült fotókhoz online szakorvosi értékelés is tartozik.