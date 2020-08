Strandolás után ezért viszketünk

A kellemetlen tünetek enyhítésére dr. Vincze Ildikó bőrgyógyász-kozmetológus, a Dermatica főorvosa adott tippeket.

Kiütések, foltok, csalánkiütés

Melegkiütés vagy napallergia? Ez a különbség!

Igen kellemetlen tüneteink jelentkezhetnek, ha bőrünk érzékeny a napfényre. Nem is feltétlenül kell hozzá egy egész napos strandolás, a kiütéseket akár már az enyhe tavaszi nap is előcsalogathatja. Nyáron azonban - mivel többet tartózkodunk a napon - gyakrabban jelentkeznek a panaszok. A megelőzés érdekében ajánlott kerülni a napfényt, ám ha nem szeretnénk az egész nyarat a lakásban tölteni, segíthetnek a célzott bőrproblémára kifejlesztett napvédő krémek is. Ezeket azonban árnyékban is nagyon fontos használni, hiszen ott is elegendő UV sugárzás éri a bőrünket ahhoz, hogy a tünetek megjelenjenek.

A napfény, a klór és a naptej is okozhat kellemetlen, viszkető bőrtüneteket. Fotó: 123rf

Gyógyszerek, kémiai- és illatanyagok

Fotoallergia esetén bizonyos gyógyszerek, naptejek és egyéb kozmetikumok is kiválthatnak kellemetlen tüneteket a napfény hatására. A gyógyszerek közül leggyakrabban az antibiotikumok és a vérnyomáscsökkentők okoznak panaszokat. Ezek szedése mellett napégéshez hasonló bőrelváltozás, bőrpír, csalánkiütés, viszkető foltok és duzzanatok jelentkezhetnek a bőrön a napfény hatására. Ilyen esetben antihisztamin és gyulladáscsökkentő krémek segíthetnek csökkenteni a tüneteket.

A medence vize is okozhat tüneteket

Irritatív ekcéma, vagyis egyfajta fokozott érzékenység esetén a medence fertőtlenítéséhez használt klór hatására is ekcémaszerű tünetek jelentkezhetnek. Rendszerint a nagy koncentrációban jelen lévő klór vagy a hosszabb ideig tartó érintkezés váltja ki a tüneteket. Jellemzően az ekcémás vagy atópiás - nagyon száraz bőrű - személyek eleve érzékenyebbek a klóros vízre, náluk még gyakrabban jelentkeznek ilyen panaszok strandolás után. A tünetek kezelésében gyulladáscsökkentő krémek és antihisztamin segíthet. A megelőzéshez fontos a bőr gondos ápolása - még a strandolás előtt is érdemes hidratáló krémmel bekenni a testet.