Rosaceával így szabad napozni

A rosacea a 30-60 éves korosztály körében gyakori jelenség. A panaszok kezelése a nyári időszakban fokozott figyelmet igényel, mivel a napfény rendszerint rontja a tüneteket. Dr. Borbola Kinga, a Dermatica bőrgyógyász-kozmetológusa, klinikai onkológus a nyári teendőkre és a kezelés lehetőségeire hívta fel a figyelmet.

Kipirult vagy rosaceás?

A rosacea az arc bőrén, főleg a középső részén megjelenő bőrpír, apró pattanásokat és értágulatokat okozó krónikus bőrbetegség. Egyes esetekben a törzsön és a végtagokon is megjelenhet a rezes bőrnek is nevezett betegség, ez azonban jóval ritkább. Oka sajnos jelenleg ismeretlen, bár a családi hajlam és az öröklődés kimutatható. Legveszélyeztetettebbek mégis a változó korba lépett, világos bőrű nők.

A rosacea gyakran jár kellemetlen melegségérzettel, esetleg enyhe fájdalommal, kezdetben akár csak akkor, ha a hidegről a melegbe érkezünk vagy éppen többet éri arcunkat a nap. Előrehaladott állapotban akár meg is vastagodhat az érintett bőrterület, súlyos esetben az orron kialakulhat vörös, gumószerű megnagyobbodás (rhynophyma). Az idejében megkezdett kezelés segíthet, hiszen ha az orr vagy az áll bőrének nagyfokú megvastagodása, egyenetlensége kialakul, akkor már csak komoly plasztikai műtéttel lehet a tüneteket enyhíteni.

Az önértékelés is csökkenhet

Nem igazán közismert, de az elhanyagolt rosacea súlyos szembetegséghez is vezethet, a szem szárazságát, kipirosodását, a szemhéj gyulladását okozhatja, és végső esetben - bár csak ritkán - akár látásvesztést is eredményezhet. A lelki károsodás azonban jóval gyakoribb jelenség, hiszen nincs az a nő - vagy akár férfi -, akit ne zavarna ez az esztétikai probléma. Önértékelési zavarok, gátlásosság, leépülő emberi kapcsolatok, sőt, akár depresszió is állhat annak a sornak a végén, amelyet ez a jól látható probléma okozhat.

Gyógymódok, kezelések

"Az enyhébb tünetek és a legsúlyosabbak közt 4 fázist különbözetnek meg a szakemberek, akik hangsúlyozzák, hogy már a legkisebb tünetek jelentkezésekor bőrgyógyászhoz kell fordulni, hogy megakadályozhassák a betegség teljes kifejlődését" - hangsúlyozza dr. Borbola Kinga, a Dermatica bőrgyógyász-kozmetológusa, klinikai onkológus. - Bár a rosacea egyelőre a gyógyíthatatlan bőrbetegségek közé tartozik, de odafigyeléssel és orvosi segítséggel a tünetek enyhíthetők, karban tarthatók. Felületi kezelésként sokszor írunk fel antibiotikum tartalmú krémeket, amelyeket az érintett felületre kell kenni. Súlyos esetben szájon át szedhető készítmények is szóba jöhetnek (tetracycline, erythromycin, doxycycline, minocyclin). A már kialakult értágulatokat azonban csak lézeres kezeléssel lehet eltüntetni, amivel nem szabad megvárni a súlyos állapotokat.

A rosaceás bőrt védeni kell a napfénytől. Fotó: Getty Images

Mire kell figyelni egy rosaceás betegnek?

Napsugárzás

Mivel minden olyan behatástól érdemes óvakodni, ami vérbőséget okoz, nyáron elsősorban a direkt napfényt ajánlott kerülni. Már az első napsugarak kibukkanásakor érdemes magas faktorszámú védőkészítményeket, később pedig még széles karimájú szalmakalapot is viselni. Ma már kifejezetten rosaceas bőrre való fényvédő krém is kapható a patikákban.

Kozmetikumok

Hasznosak az antibakteriális és gyulladáscsökkentő összetevőket tartalmazó krémek, hidratálók, sőt, ma már kaphatóak - többnyire patikákban - kifejezetten rosaceás, kipirosodásra hajlamos bőrre kifejlesztett kozmetikumok. A számunkra megfelelő készítmények kiválasztásában mindig kérjük szakorvos segítségét, ilyen módon megelőzhetjük, hogy tüneteink egy esetleges rossz döntés következtében felerősödjenek. A megfelelő szerek gyakran a ligetszépefélék családjába tartozó füzike kivonatát tartalmazzák, természetes antibakteriális hatása miatt. Ha alapozót használunk, ne az olajos és viaszos bázisú készítményeket válasszuk, mert azok eltömítik a pólusokat, és így még több baktérium telepedhet meg az amúgy is gyulladásra hajlamos bőrön. Amikor csak lehet, mossuk le az alapozót, vagy használjunk rosacás bőrre valót. Kerülni érdemes a mentol, alkohol, varázsmogyoró, eukaliptusz tartalmú kozmetikumokat, hiszen ezek vérbőséget okoznak. Férfiaknál gyakran az aftershave-ek irritálják a rosaceás bőrt.

Vitaminok

A C-vitamin kitűnő gyulladáscsökkentő, a K-vitamin pedig erősíti az ereket és kapillárisokat - a legújabb kutatások szerint. Bár egyiket sem lehet túladagolni, rendszeres szedésük előtt feltétlenül beszéljünk orvosunkkal.

Étrend

Kerüljük az értágító hatású ételeket és italokat, elsősorban a csípőset, a forrót, az alkoholt és a túl sok kávét.