Övsömörrel így mehetünk ki a napra

Azövsömörabárányhimlőáltal okozott ideg- és bőrgyulladás, a bárányhimlőt követően ugyanis a vírus élve maradhat a gerincvelő hátsó szarvában lévő érző idegsejtekben. Az idegsejtek szétesése és/vagy azimmunrendszergyengülése során a vírus kilép a gerincvelői fő érző idegtörzsek ("ideggyökök") mentén, és az emberi szervezetre is jellemző ősi szelvényezettségnek megfelelően egy szelvényben, vagyis a mellső felszín középvonalában véget érő övszerű alakzatban ideg- és bőrgyulladást okoz - írtuk korábban a betegségről szóló átfogó cikkünkben.

Jellemző tünetei a duzzadt, vörös foltok megjelenése, amelyek felszínén hamarosan hólyagok alakulnak ki. A gyulladást forrázásszerűfájdalomkíséri. A bőrelváltozások kezelésének célja a fájdalom és gyulladás csökkentése. Nem megelőzhető, de önmagában jó prognózisú betegség az övsömör, ha azonban más probléma is társul mellé, nehezebb a gyógyulás. Fontos tudni, hogy bár az övsömörös beteg fertőz, a bárányhimlőn átesettekre nem jelent veszélyt.

Övsömörösként mire figyeljünk, ha napra megyünk? Fotó: Getty Images

Ártalmas a túlzott sugárzás

Aki övsömörös, annak egészen a gyógyulásáig kiemelten kell figyelnie arra, mit és hogyan csinál. A jó idő beköszöntével például különösen aktuális a kérdés, vannak-e szabályai a napon tartózkodásnak, és ha igen, milyenek. Szakemberek szerint nem tiltott fényre menni, de a biztonságunk érdekében bizonyos határokat nem léphetünk át.

Az első és legfontosabb, hogy ne tegyük ki túlzott sugárzásnak a bőrünket, az ugyanis a kór miatt már eleve gyenge, sérülékeny, az extra mennyiségű napfény pedig csak tovább fokozhatja a károkat. Érdemes tehát nyáron mindig az árnyékos helyeket keresni, és világos, könnyű, szellős anyagból készült ruhákat hordani, amiknek kellemes a viselése, nem irritálnak. Hogy csökkentsük a fertőzésveszélyt, érdemes pluszban kötéssel is elfedni a bőrelváltozásokat, így nyugodtabban lehetünk együtt másokkal. A kötés egyébként azért is hasznos, mert védi a foltokat, hólyagokat a kinti levegőtől, ami akár ártalmas is lehet.

Ez segíthet, ha baj van

Ha valamilyen oknál fogva mégis túl sok napfény éri az övsömörös beteg bőrét, amely nincs megfelelően védve, a bőrelváltozások vörösebbek, fájdalmasabbak lehetnek. Ilyenkor vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók, calamine tartalmú krém, laza ruhák viselése és sok folyadék fogyasztása segíthet. Ha azonban nem csillapulnak a tüneteink, érdemes orvoshoz fordulni.