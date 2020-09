Ősszel ezért kell megnézeti az anyajegyeinket

Dr. Borbola Kinga, az Anyajegyszűrő Központ bőrgyógyász-kozmetológusa, klinikai onkológus szerint nemcsak feltűnő tünetek esetén fontos a szűrés, hiszen néha az ártatlannak hitt képletek bizonyulnak rosszindulatúnak.

A bőrünk nem felejt

Ma már egyre többen tudomásul veszik, hogy nem bánhatunk felelőtlenül a bőrünkkel, hiszen a barnaságért, a leégésekért később még benyújthatja a számlát. Ugyanis a bőr minden napon töltött órát, valamint az UV-sugárzás káros hatását megőrzi, és tulajdonképpen összeadva raktározza. Vagyis minden egyes napozással és leégéssel egyre növekszik a bőrdaganatok későbbi kialakulásának veszélye.

Ősszel érdemes elmenni megvizsgáltatni az anyajegyeinket. Fotó: Getty Images

Ez alól nem kaphatnak felmentést a szoláriumhasználók sem, ugyanis a szoláriumokban alkalmazott UVA tartományú fény szintén provokálja az anyajegyeket, és már az is igazolt, hogy az UVA is rákkeltő hatású. Ráadásul a bőr felső rétegein áthaladva a mélyebb rétegekben okoz károsodást, így a bőr idő előtti öregedését, a feszesség csökkenését okozza. Ma már több ország bőrgyógyászati szövetsége is elérte, hogy 18 év alatt tilos legyen a szoláriumhasználat, ugyanis bizonyított tény, hogy azonos fokú barnaság, függetlenül attól, hogy napfény vagy mesterséges fény hozta-e létre, ugyanakkora mértékű károsodást okoz a bőrben, és ugyanakkora bőrrákkockázatot rejt magában.

Az anyajegyek is barnulnak

Hány faktoros naptejet érdemes választani? Több felmérés szerint az emberek nagy része nincs tisztában saját bőrtípusával és azzal, mit jelent pontosan a napvédőkön feltüntetett faktorszám. Márpedig ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a megfelelő fényvédőt válasszuk és megóvjuk a bőrünket. Összefoglaljuk, mire érdemes figyelni, mielőtt kosarunkba rakunk egy naptejet.

Az anyajegyek változatos méretűek és formájúak lehetnek: leggyakrabban néhány milliméteresek, világos- vagy sötétbarnák, kör alakúak vagy szabálytalanok, és a felszínük is éppúgy lehet sima, mint egyenetlen. Leginkább a bőrt érő UV-sugárzástól függően alakulnak ki, de egyes hormonális változásoknál, így például serdülőkorban és terhesség alatt is gyakori, hogy többanyajegyjelenik meg a bőrön, illetve a meglévőek sötétednek.

Az anyajegyek azonban a fény hatására is sötétedhetnek, vagyis, ha a bőr lebarnul, vele barnulnak a pigmentált részek, az anyajegyek is. Később, ahogyan a bőrszín kopik, úgy világosodhatnak az anyajegyek is. "Amikor lekopik a nyári színünk - még ha az nem is volt jelentősen eltérő a normál bőrszíntől -, minden bőrképlet a maga valójában lesz megfigyelhető. Vagyis az anyajegyek sem tűnnek már sötétebbnek, mint korábban, így természetes képet láthatunk. Különösen fontos ez, ha az évenkénti anyajegyszűrés kapcsán már készült fotódokumentáció a megfigyelés alatt tartandó anyajegyekről, így ugyanis nagyon jól kivehetők a változások. Ha pedig valaki változást észlel az anyajegyeinél, mindenképpen bőrgyógyászhoz kell fordulni, hiszen az időben észlelt kóros folyamat felismerése életet menthet" - hangsúlyozta dr. Borbola Kinga.

Minden változást gyanúsnak kell tekinteni

A bőrön jelentkező anyajegyek többsége szabályos szélű, egyenletesen közép- vagy sötétbarnán pigmentált. Mindenképpen bőrgyógyászhoz kell fordulni, ha az alábbi hirtelen változásokat tapasztaljuk.

Gyanús, ha megváltozik, egyenetlen lesz a színe. Különféle árnyalatú barna és fekete keveredik pirosas, fehéres, kékes, szürkés vagy rózsaszínes árnyalatokkal.

Óvatosságra intő jel, ha megváltozik a határa, terjedni, nőni kezd a bőrfelszínen.

Az anyajegy alakja aszimmetrikussá válik, vagy egy új, aszimmetrikus anyajegy jelenik meg.

Megváltozik a felszíne: korábban lapos anyajegy kiemelkedik a bőrből, megvastagodik.

Figyelmeztető jel a felmaródás vagy kisebesedés is, és az anyajegy viszketése, valamint vérzékenysége is ellenőrzést igényel.

"Külön érdemes figyelni az újként megjelenő bőrképletekre, foltokra. A melanoma ugyanis csupán az esetek kevesebb mint felében alakul ki korábbi anyajegyből, az esetek többségében az ép bőrfelszínen, újonnan jelentkezik, ezért fontos, hogy feltérképezzük a bőrünkön lévő anyajegyeket" - hívta fel a figyelmet a bőrgyógyász, hozzátéve: "sokan úgy vélik, csak a nagy, sötét, kiemelkedő képletek a veszélyesek. A szakember a kisebb, elmosódott anyajegyeket is megvizsgálja, hiszen ezekről is kiderülhet, hogy bazalióma vagy más, rosszindulatú elváltozás áll a háttérben."