Nem is anyajegyből alakul ki a rák?

Az otthoni önellenőrzés során tehát a teljes testfelületet javasolt alaposan átvizsgálni. Arról, hogy pontosan milyen jelekre figyeljünk, dr. Rózsa Annamária bőrgyógyász, az Anyajegyszűrő Központ orvosa beszélt.

"Elképesztő méretű daganatokat rejtegetnek" "Olyan extrém esetekkel is találkozunk - és nem is ritkán -, hogy ép ésszel nehéz felfogni. Egészen elképesztő méretű daganatokkal egyesek igen későn fordulnak orvoshoz. Ha ruhával fedett területen van, akkor még a rokonaik sem fogják észrevenni. Az ilyen betegek aztán ha végül mégis eljönnek orvoshoz, sok esetben már nem gyógyíthatóak meg." Korábbi cikkünkért kattintson!

Az anyajegyek mellett az új bőrkinövésekre is figyelni kell

A melanoma a bőrben lévő pigmentsejtekből kiinduló rosszindulatú daganat, épp ezért nemcsak a meglévő anyajegyekben alakulhat ki, hanem bármilyen újonnan megjelent festékes elváltozás kapcsán gondolni kell a kockázatára. A Journal of the American Academy of Dermatology folyóiratban közölt korábbi kutatás szerint a vizsgált mintegy 20 ezer melanomás eset 71 százalékban új elváltozásként jelentkezett és csak 29 százalékban alakult ki meglévő anyajegyből a daganatos elváltozás.

Melanóma nemcsak a meglévő anyajegyekben alakulhat ki

Önvizsgálat nélkül rosszabbak az esélyek

A melanoma gyorsan terjeszkedő, agresszív bőrdaganat, a túlélési esélyek pedig akkor a legjobbak, ha korai stádiumban felfedezik az elváltozást, még mielőtt áttéteket képezne. Ennek érdekében fontos a bőrt rendszeresen otthon is ellenőrizni. Havonta egyszer alaposan vizsgáljuk át fürdés után a teljes bőrfelületet, a nehezen elérhető területekhez, mint például a hátunk, kérjük párunk, barátnőnk segítségét. Ilyenkor ne csak az anyajegyeket ellenőrizzük, hanem arra is figyeljünk, hogy megjelent-e bármilyen új elváltozás, folt, kinövés a bőrön.

Rendszeres szűréssel csökkenteni lehet a melanoma miatti halálozást

A melanómával diagnosztizált betegek jelentős része nem tudja legyőzni a daganatot, meghal. Dr. Rózsa Annamária szerint mindez azért különösen elszomorító, mert ma már olyan korszerű technológia áll rendelkezésre az anyajegyszűrésben, amellyel a beteg teljes testfelületéről digitális képeket lehet készíteni. A szoftver képes az előző vizsgálat képével összevetni a bőr aktuális állapotát, így garantált, hogy nemcsak az anyajegyekben történt változások, de a legkisebb új folt sem marad észrevétlen. Ha egy elváltozás gyanúra ad okot, akkor plasztikai sebésszel van lehetőség eltávolíttatni, mielőtt továbbterjedne. Ehhez azonban évente-félévente részt kell venni a teljes testtérképes anyajegyszűrésen.