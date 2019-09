Miért árthat a bőrnek a gabonafogyasztás?

Pattanások

A pattanásos bőr nemcsak kamaszoknál, hanem felnőtteknél is problémát okozhat. A gabonafélék fogyasztása megemeli az inzulinszintet, éppen ezért akik sok gabonát esznek, rendszeresen magas lehet szervezetükben az inzulin szintje. Ez amellett, hogy inzulinrezisztenciához vezethet, a bőrön is nyomot hagy - pattanások formájában.

Egyeseknél kellemetlen bőrtüneteket okozhat bizonyos gabonák fogyasztása

Seborrhea

A seborrheás kiütések, illetve hámlás leggyakrabban az orr két oldalán, a szemöldöknél, a mellkason, a háton és a fejbőrön jelentkezik. A problémát egy Malassezia nevű gomba okozza. A rendszeres gabonafogyasztóknál nem ritka ez a betegség, és kutatások szerint különösen azoknál jelentkezik gyakran, akik sok búzát, árpát és komlót fogyasztanak.

Pikkelysömör

Alisztérzékenységleggyakoribb tünetei a hasmenés, az akaratlan, kóros fogyás és a gyengeség. Részletek itt.

A pszoriázis nemcsak látványnak, hanem érzésnek is meglehetősen kellemetlen. Általában a könyök, a térd, a fej, illetve a hát bőrén jelentkezik, nagy területeket lefedve. A szokványos kezelési mód a szterodios krémek használata, ami hosszú éveken, akár évtizedeken át is eltarthat. Cöliákiásoknál is gyakori betegség, de nem csak náluk jelentkezhet. A pikkelysömörben szenvedőknek érdemes lehet egy időre kipróbálni a gabonamentes étkezést, mert előfordulhat, hogy tüneteik javulni fognak.

Ekcéma

Nagy kiterjedésű, viszkető vörös foltok, amelyek a test bármely részén jelentkezhetnek - az ekcéma nagy mértékben megkeserítheti a mindennapokat. Kutatások szerint a gluténérzékenyeknél ez a betegség háromszor olyan gyakori, de a nem gluténérékenyeknél is sokan számolnak be javulásról, miután - akár csak átmenetileg - elhagyják a gabonaféléket az étrendjükből.

Forrás: rodalewellness.com