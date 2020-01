Körömvágás: az se jó, ha túl gyakran végezzük

A Physical Biology című szaklapban megjelent tanulmány szerint a túl gyakori (egy-két naponta) körömvágás miatt nem tud a normális ütemben növekedni a köröm, ez pedig fizikai stresszhez vezet. Idővel megváltozik a köröm formája, ez pedig könnyen komoly betegségekhez vezethet.

Ne vágja túl gyakran a körmét!

A megváltozott körömforma egyik következménye a benőtt köröm, de a köröm széle is felfelé kunkorodhat. A túl gyakori körömvágás másik következménye a köröm töredezővé válása, elgyengülése (igaz, ez nem mindig vehető észre, hiszen a körmök jóval rövidebbek annál, minthogy le tudjanak törni), esetleg lemezessé válása. A köröm alakjának megváltozásában ezek mellett szerepet játszhat az életkor és az általános anyagcsere is.A szakemberek emiatt mindenkit lebeszélnek arról, hogy naponta vágja a körmét: hetente egy, maximum két alkalommal bőven elég, még azoknál is, akiknek fontos, hogy rövidebb körmük legyen. A köröm formája is legyen minél egyszerűbb, igyekezzünk a köröm eredeti formáját megőrizni , tehát kövessük a természetes íveket , a körmöt ne vágjuk sem túl egyenesre, de ne is reszeljük hegyesre.