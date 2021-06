Óriási áttörést hozhat a rák elleni küzdelemben a BioNTech rák elleni, kísérleti vakcinája.

Elsőként egy melanómás beteg kaphatta meg a BioNTech rák elleni, kísérleti vakcináját. A BNT111-et a vizsgálat során egy immunológiai szerrel, a Libtayoval kombinálták. A tájékoztatás alapján a BNT111-01 vizsgálatot a BioNTech a Regeneronnal együttműködve végzi, azt több uniós ország - Spanyolország, Németország, Olaszország és Lengyelország - is jóváhagyta.

120 beteget vonnak be

Tesztelik majd, hogy hogyan működik két szer együtt, valamint, hogy mennyire hatékonyak és biztonságosak. Külön-külön, és együtt is értékelik majd az alkalmazott hatóanyagokat. "Célunk, hogy kihasználjuk az immunrendszer erejét a rák és afertőző betegségekellen. Sikerült demonstrálnunk az mRNS vakcinákban rejlő lehetőségeket a COVID-19 kezelésében. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a rák globális egészségügyi fenyegetés, még a jelenlegi világjárványnál is rosszabb" - mondta Özlem Türeci, a BioNTech társalapítója.

Óriási áttörést jelenthet

Az mRNS-alapú oltások az elképzelések szerint rugalmasságuknak köszönhetően daganatos megbetegedések ellen is bevethetőek lehetnek, akár személyre szabott rákvakcinák formájában is. Bár a daganatos megbetegedések és a koronavírus által okozott betegség nagyon messze állnak egymástól, az alapelv, hogy a vakcinában bejuttatott hírvivő RNS segítségével tanítsuk meg az immunrendszert a védekezésre, elméletileg itt is működhet, ahogy további, jelenleg még gyógyíthatatlan betegségnél is.

Idén két további programot tervez indítani kísérleti mRNS-vakcináival a BioNTech, amely törekszik arra, hogy onkológiai termékcsaládját minél gyorsabban kifejlessze, a következő öt évben további vakcinák juthassanak el a klinikai fejlesztés késői szakaszába, és minél előbb a piacra dobhassák ezeket az oltóanyagokat.