Ilyen az aknés bőr ápolási rutinja

Tájékozódjunk a bőrünkről!

Nem létezik egyetlen tökéletes, mindenki számára könnyedén elsajátítható, egységes bőrápolási szabályzat. Mindenkinek magának kell kiismernie a saját testfelületét: elsajátítani és szokássá változtatni az egyik legfontosabb és legsérülékenyebb testrész, a bőr ápolását és védelmét. Ez pedig igencsak nehéz feladat, amelyhez sokszor szakmai segítségre van szükség.

Mielőtt akármihez hozzákezdenénk és bármit megvásárolnánk, meg kell határozni a bőrtípusunkat, felderíteni a bőrproblémákat, majd pedig utánajárni, hogy milyen hatóanyagtartalmú termékekre van szükségünk. Aki gyógyszert szed, annak tudnia kell, hogy a készítmény milyen hatással van a bőrére, és hogy az arcápolási rutin során alkalmazott anyagok milyen kölcsönhatásba léphetnek más szerekkel.

Hogy a bőrünk száraz, zsíros vagy kombinált, azt sok esetben könnyű megállapítani. Ha arcmosás vagy fürdés után a bőr feszül és húzódik, esetleg viszket vagy hámlik, akkor ez egyértelműen a szárazság jele. A kombinált és a zsíros bőr a túlzott faggyútermelésről ismerhető fel, vagyis abból, hogy fénylik és pattanásossá válik. A kombinált esetében a bőrhibák szinte mindig az arc közepén, a homlokon, az orron és az állon, vagyis az úgynevezett "T-zónában" jelennek meg, zsíros bőrnél pedig az arc teljes felületén. Utóbbi típus van a leginkább kitéve a bőrhibáknak, így akinek aknés, mitesszeres a bőre, fontos, hogy kellő figyelmet fordítson a kezelésre és az ápolásra.

Merjünk segítséget kérni!

Mivel minden bőr más és más, nem mindenki sorolható egyik vagy másik kategóriába. Ha nem vagyunk biztosak benne, hogy valóban száraz-e a bőrünk, vagy dehidratáltságot, ekcémát, esetleg atópiát tapasztalunk, akkor hallgassuk meg egy bőrgyógyász véleményét vagy kérjünk segítséget a gyógyszertárakban. Ha már ismert a bőrtípusunk, akkor a következő lépés a bőrproblémák feltérképezése.

Ritkán, de előfordulhat, hogy az akné újszülötteken vagy idősebb gyermekeken is megjelenik, de legtöbben serdülőkorban szembesülnek először a problémával. Így aki mitesszerekre és pattanásokra hajlamos, hamar meg kell hogy tanulja, miként tarthatja kordában problémás bőrét. Ehhez nyújtanak segítséget a kifejezetten a bőr igényeinek megfelelően kiválasztott tisztító- és hidratálótermékek, valamint a tudatos és mindennapos bőrápolási rutin.

A tartós eredményhez azonban kitartónak és türelmesnek kell lenni, mivel semmilyen pattanástalanító kezelés nem fog rögtön az első alkalommal csodát tenni. Ezért is kell a bőrápolást beiktatni a mindennapi teendők közé, hogy rutinná váljon, és ne érezzük kényszernek nap mint nap. Egy kezelés akár 4-5 hónapot is igénybe vehet attól függően, hogy milyen elváltozással állunk szemben.

Fontos, hogy kialakítsuk a saját rutinunkat!

Aknés, zsíros bőrre olyan bőrtisztító terméket kell venni, amely nem agresszív és nem húzódik tőle a bőr. Arctisztításhoz a habzó vagy géles lemosók közül érdemes választani, hetente 1-2 alkalommal pedig a bőrradírozás is ajánlott. A micellás víz is fontos eleme a zsíros bőr kezelésének, amely egy lépésben képes eltávolítani a sminket, a faggyút és a különböző szennyeződéseket anélkül, hogy irritálná a bőrt.

Általános tévhit, hogy annak, aki nem sminkeli magát, nincs szüksége esti arctisztításra. Fontos, hogy ne csak reggel, hanem este is áldozzunk erre pár percet, hiszen az egész nap felgyülemlett szennyeződéseket és azok maradványait is el kell távolítani a bőrünkről.

A tisztítás utáni ápolásnál is alapvető, hogy a bőrtípusunknak megfelelő készítménnyel kezeljük az arcunkat. A nehéz, sűrű hidratálókrémeket inkább a száraz bőrtípusúaknak ajánlják, míg az aknés bőrre olyan készítmények valók, melyek amellett, hogy segítenek eltüntetni a mitesszereket és a pattanásokat, a már kialakult bőrhibákat is javítják. A korrektorok és a BB krémek segíthetnek palástolni a már meglévő elváltozásokat, de ugyanilyen fontos a bőrvédelem is, amelyre nem csak nyáron kell odafigyelni.

Óvjuk a bőrünket ősszel is!

Fontos hangsúlyozni, hogy szeptemberben sem szabad leállni a fényvédelmet biztosító készítményekkel, melyek nemcsak a káros sugaraktól óvnak, de serkentik a bőr természetes védekezőképességét is. Nyáron ugyanis a napfény először jótékonyan elfedi, a barnulás elmúltával azonban felerősíti a bőrhibákat: így az aknés bőrrel rendelkezők esetében plusz odafigyelést igényel az őszi időszak.

Ajánlott olyan termékek között is körülnézni, melyek amellett, hogy tisztító és nyugtató hatásúak, képesek újraépíteni a bőr szerkezetét, és megakadályozzák a pattanások újbóli kialakulását. Az aknés bőr ápolása tehát időigényes folyamat, ahol nemcsak az akut problémák kezelésére, de a megelőzésükre is hangsúlyt kell fektetni.