Így készítsünk házi arc-, haj- és bőrápolókat!

A zöldségek bőrünkre gyakorolt jó hatásával már foglalkoztunk. Most nézzük, mely gyümölcsöket kell beszereznünk, ha egy kis kényeztetésre vágyunk!

Ősanyáink idejében a szépségipar nem férkőzött be ennyire a mindennapokba, mégis szép, kisimult bőrük volt. Gondoljunk csak a nagymamánkra: ugye milyen jó volt puszit nyomni bársonyos arcbőrére, vagy megfogni puha kezét? Pedig ők nem a különböző krémeknek köszönhették az ápolt külsőt, a kert kincseit használták bőrük fiatalon tartásához. Nézzünk most néhány olyan gyümölcsöt, melyeket valószínűleg nagyanyáink is használtak, hogy a hétvégén saját szépségszalonunkban mi is megfiatalíthassuk fáradt bőrünket, és fényessé tehessük megszürkült hajunkat.

Banán

Az egyik legkedveltebb déligyümölcs, egész évben kapható. Magas kálium- és A-vitamin-tartalmának köszönhetően serkenti a sejtképződést, eltünteti az apró ráncokat. Antioxidánsban is gazdag, mely megköti a szabad gyököket, így lassítja a bőr öregedését. Ezeket a tulajdonságait az arc és az ajak bőrén kívül a hajunkra is kihasználhatjuk. Egy banános pakolás után hidratált, friss bőr és haj a végeredmény.

tojás sárgáját is adhatnak a masszához. A hajunkat bugyoláljuk be törölközőbe, az arcunkat pedig egy meleg vízbe mártott, majd kicsavart kendővel takarjuk le, a kellemes melegben hatékonyabb a tápanyag felszívódás. A pakolás leöblítése után a megmaradt fél banánt jóízűen elfogyaszthatjuk. Egy fél banánt villával törjünk össze, keverjünk hozzá 1 kanál natúr joghurtot, majd kenjük a bőrünkre, hajunkra, és legalább 10-15 percig hagyjuk hatni. A száraz bőrűek, hajúak még egyis adhatnak a masszához. A hajunkat bugyoláljuk be törölközőbe, az arcunkat pedig egy meleg vízbe mártott, majd kicsavart kendővel takarjuk le, a kellemes melegben hatékonyabb a tápanyag felszívódás. A pakolás leöblítése után a megmaradt fél banánt jóízűen elfogyaszthatjuk.

Áfonya

leöblíteni a hajunkat hajmosás után vele. Magas C-vitamin- és antioxidáns-tartalmának köszönhetően frissíti, élénkíti, hidratálja a hajat, segít megelőzni a töredezést, és gyönyörű fényt biztosít neki. Szőke hajúak figyelem: az erős színező hatása miatt vöröses színt kölcsönöz a hajnak! Nemcsak belsőleg, de külsőleg is hasznos ez a kis bogyós gyümölcs . Bár az áfonyalé drága, havonta egyszer megéri 2-3 dl-relhajmosás után vele. Magas C-vitamin- és antioxidáns-tartalmának köszönhetően frissíti, élénkíti, hidratálja a hajat, segít megelőzni a töredezést, és gyönyörű fényt biztosít neki. Szőke hajúak figyelem: az erős színező hatása miatt vöröses színt kölcsönöz a hajnak!

Szőlő

igazi őszi arcpakolást. Egy fürt szőlő szemeit törjük át egy szitán. Az így kapott szőlőlevet keverjük el 1-2 evőkanál zabkorpával. Ezt a keveréket vigyük fel megtisztított arcunkra és dekoltázsunkra. Ha megszikkadt a keverék, egy langyos vízbe mártott arckendő segítségével ledörzsölhetjük. A szőlő sav- és antioxidáns-tartalma fiatalítja a bőrt, ránctalanításra is kitűnő. A Az ősz a szőlő szezonja. Használjuk ki, hogy most könnyen beszerezhető ez a gyümölcs, és készítsünk házi boszorkánykonyhánkban egy. Egy fürt szőlő szemeit törjük át egy szitán. Az így kapott szőlőlevet keverjük el 1-2 evőkanál zabkorpával. Ezt a keveréket vigyük fel megtisztított arcunkra és dekoltázsunkra. Ha megszikkadt a keverék, egy langyos vízbe mártott arckendő segítségével ledörzsölhetjük. A szőlő sav- és antioxidáns-tartalma fiatalítja a bőrt, ránctalanításra is kitűnő. A zabkorpa apró szemcséi pedig ledörzsölik az elhalt hámsejteket, így fényessé válik a szürke arcbőr.

Avokádó

leggyakrabban használt növény. Igen gazdag telítetlen zsírsavakban, és a vitamin paletta nagy részét is lefedi (A, B, C, E), ezentúl ásványi anyag-tartalma is kiemelkedő (vas, nátrium, kálium, foszfor, kalcium, magnézium). Ez a trópusi fán termő gyümölcs (igen, az avokádó egyes tévhitek ellenére gyümölcs!) a kozmetikai ipar által egyiknövény. Igen gazdag telítetlen zsírsavakban, és a vitamin paletta nagy részét is lefedi (A, B, C, E), ezentúl ásványi anyag-tartalma is kiemelkedő (vas, nátrium, kálium, foszfor, kalcium, magnézium).

száraz bőrre vagy hajra ajánlják, segít például az Magas olajtartalmának köszönhetően általábanajánlják, segít például az ekcéma kezelésében is. Ránctalanításra az egyik legkitűnőbb szer. A pépesített avokádóhoz keverjünk egy kevés joghurtot, majd vigyük fel a bőrre, és 10-15 perc elteltével mossuk le.

Alma