Gombás fertőzés

A hámlás egyik leggyakoribb oka, hogy valahol - uszodában, edzőteremben - lábgombát szereztünk be. Nagyon gyakori, hogy a bőr kiszáradásán, lepergésén kívül nincsen más tünet, például viszketés, így sokan nem is gyanakszanak arra, hogy gombás fertőzésük van. Pedig az ilyesmi ellen gyorsan tenni kell, mivel átterjedhet a körmökre is, és a két terület folyamatosan oda-visszafertőzheti egymást.

Izzadás

A lábizzadás és a nedves környezet ideális a baktériumoknak, amelyek ha megtelepszenek a lábunkon, hámlást okozhatnak. Bármilyen edzésforma, amelyet mezítláb végzünk egy közös helyiségben, magában hordozza ennek a bakteriális fertőzésnek a veszélyét.

Pántos szandálok

Minden olyan lábbeli, ami dörzsöl, vagy horzsolásokat okoz, megsérti a bőr felső rétegét, szabad utat biztosítva a baktériumoknak, különösen, ha valamilyen szintetikus anyagból készül. Ezért fontos, hogy mindig természetes anyagból készült cipőt hordjunk, és ha úgy érezzük, hogy töri vagy sérti a lábfejet, akkor inkább cseréljük le, bármilyen csinos is.

A nem megfelelő cipő is okozhatja a lábfej kiszáradását

Napégés

A hámlás leggyakoribb oka, és nem csak a lábfejen. Mivel ezt a testrészt nem éri túl gyakran napfény, nagyon fontos, hogy ne hagyjuk ki, amikor fényvédővel kenjük be magunkat, hiszen emiatt könnyen leéghet, és fokozottan ki van téve a napsugarak káros hatásainak.

Ekcéma

A hámlás az ekcéma gyakori tünete - viszketést, kiszáradást okozhat a test egyes részein, de súlyosabb esetben akár az egész testen is. Nem ritka, hogy a betegség felnőttkorban fejlődik ki, így ha nem csak a lábfejen tapasztaljuk a hámlást, forduljunk bőrgyógyászhoz.

Kiszáradás

A kiszáradástól fáradtnak érezhetjük magunkat, lassul az anyagcserénk, kiütéseink lehetnek - és hámlani kezdhet a bőrünk akár a lábfejünkön is. Igyekezzünk naponta legalább két liter vizet meginni.

