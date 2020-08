Gyógynövényekkel is kezelhetjük a leégést

Ebben a növényben olyan összetevők találhatóak, amelyek csökkentik a gyulladást, a duzzanatot, a fájdalmat és a kivörösödést, ezért a napégésre is gyógyító hatással van. Használhatunk aloét tartalmazó készítményeket, de a növény levelében található nedvet is kenhetjük közvetlenül a bőrünkre.

Ma már szinte csak a csapból nem folyik aloe: a hirdetések szerint ez a csodanövény mindenre jó, gyógyítja a rákot is, deégési sérülésekesetén is bátran segítségül hívhatjuk. Az alábbi cikkünkből többet is megtudhat róla!