Fotó alapján ismeri fel a bőrbetegségeket

Nemcsak a bőrdaganatok különböző típusait, de például a fertőzések ésautoimmun betegségekmiatt kialakuló bőrelváltozásokat is felismeri az a mesterséges intelligencia alapú technológia, amelyet 2022 januárjában kezdtek tesztelni a Semmelweis Egyetemen - közölte oldalán az intézmény. Mint írták, az alkalmazást első lépésben a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikán elérhető, nagy mennyiségű archív fotóállománnyal tették próbára.

A férfiak jellemzően ritkábban járnak bőrgyógyászhoz, ezáltal bőrrákszűrésre is, mint a nők. Ennek egyik oka az lehet, hogy nincsenek tisztában a kockázatokkal, a rendszeres vizsgálatok előnyeivel, illetve azzal sem, hogy mi történik egy-egy ilyen orvosi ellenőrzés alatt.

700-féle bőrbetegséget ismer fel

Az eszköz a páciens által beküldött kép, valamint a mellékelt klinikai adatok alapján 700-féle bőrbetegséget képes azonosítani. Vagyis az ismert bőrgyógyászati problémák jelentős részét felismeri a szoftver. A mesterséges intelligencia által felállított diagnózist minden esetben bőrgyógyász szakorvos hagyja jóvá, ugyanakkor a szoftver priorizálja a bejövő eseteket, és megadja a differenciáldiagnózist. Az eredményeket egy egyszerűen kezelhető felületen érik el a szakemberek - magyarázta Kovács Máté, az OGYÉI nyilvántartási számmal rendelkező AIP Derm szoftvert kifejlesztő AIP Medical Holding Zrt. társalapítója.

A szoftvert január óta tesztelik a Semmelweis Egyetemen.

Fotó: Semmelweis Egyetem/Kovács Attila

Miután a szakorvos jóváhagyja a diagnózist, többféle kimenet lehetséges:

az applikáción keresztül a beteg azt az információt kapja, hogy nincs teendője az elváltozás miatt;

vagy a szakvélemény mellett a beteg elektronikus receptet vagy vény nélküli gyógyszerrel kapcsolatos javaslatot kap;

és szükség esetén a területileg illetékes szakrendelésre irányítják az érintettet személyes konzultációra.

A technológia előnyei

Az egyetem közleménye szerint a szakterületen belül ez a technológia a legmodernebbnek számít. Segítségével gyorsan és egyszerűen lehet kiszűrni a sürgős ellátást igénylő betegeket, illetve több bejövő pácienst lehet sokkal kevesebb erőforrással ellátni, így rövidül a várakozás és a diagnózis megállapításának ideje is.

A betegellátásban való használat mellett az eszköz az oktatásban is alkalmazható lesz, tanulásra és vizsgáztatásra egyaránt. A technológia klinikai kutatásokra is lehetőséget ad, így például tesztelik azt is, hogy egy-egy elváltozást milyen eredményességgel ismer fel egy rezidens, egy patológus, egy szakorvos, valamint a mesterséges intelligencia.

A szolgáltatást március 24-étől már az egész ország területéről ingyenesen igénybe vehetik az érvényes biztosítási jogviszonnyal rendelkezők. A rendszerbe regisztrálni kell, majd feltölthetők a képek a kérdéses bőrelváltozásokról. A szakemberek a képek alapján a lehető leghamarabb visszajeleznek majd - a válaszidőt a beküldött esetek száma és súlyossága, a beküldés időpontja, és az ellátó kapacitás is befolyásolja.