Fényvédelem minden bőrtípusnak téli sportoláshoz

Télen sokan tervezünk aktív pihenést akár síeléssel vagy snowboardozással, akár túrázással a hegyekben. Azonban amíg a hideg és nedvesség ellen általában rutinosan védekezünk, nem számolunk a Nap erejével. Pedig a tengerszint feletti magassággal egyenes arányban fokozódik az UV-sugarak károsító hatása. Amikor valakire azt mondjuk, hogy "kicsípte a szél az arcát" az legtöbbször napégés lesz - igen, télen is le lehet égni, mert a hó ugyanannyira visszaveri a napsugarakat, mintha nyáron a tengerparton napoznánk. Az UVA és UVB sugarak hozzájárulnak a szabad gyökök képződéséhez, amelyek károsíthatják a sejtjeinket, és nemcsak idő előtti ráncosodást, hanem bőrrákot is okozhatnak. Nézzük, mire ajánlott ügyelniük az eltérő bőrtípussal rendelkezőknek!

A tengerszint feletti magassággal egyenes arányban fokozódik az UV-sugarak károsító hatása. Fotó: iStock

Burkoljuk be magunkat

A fedetlenül hagyott bőrön az extrém hidegben fagyási sérülések alakulhatnak ki - még akkor is, amikor síelés vagy korcsolyázás közben kimelegszünk, és egyáltalán nem érezzük a hideget. A komoly mínuszok hatását fokozhatja a szél is, mert ekkor jelentősen megnő a szabadon lévő bőr felszínének hővesztése. Az alattomos fagyási sérüléseket általában máson könnyebb észrevenni, mint magunkon. Ezért figyeljük egymást: akinek a bőre kipirosodik, és tűszúráshoz hasonló fájdalmat érez, az az első stádiumban van. Ennél rosszabb a helyzet, ha a hidegnek kitett bőrfelület kifehéredik vagy elszürkül és zsibbadttá válik. Fagyási sérülés gyanúja esetén azonnal párás meleg helyre kell menni, hogy a bőrünk regenerálódhasson.

A síelés az egyik legkedveltebb téli sport, amelyet akkor élvezhetünk igazán, ha közben figyelünk bőrünk egészségére, és nem rontják el kikapcsolódásunkat a száraz, viszkető, esetleg napégés okozta kellemetlen tünetek. Hogyan vigyázzunk síeléskor a bőrünkre?

Hiába a legjobb fényvédőkrém, ha nem körültekintően alkalmazzuk. Egy közelmúltban készült tudományos felmérés szerint a síelők csupán az arcukat krémezik be, és a bőrük 10 százaléka védtelen marad: a szemhéjuk, az orrnyergük, az ajkuk a fülük és nyakuk, a kézfejükről nem is beszélve. A szem körüli területet csak akkor lehet kihagyni, ha síszemüveget viselünk. A hathatós fényvédelem SPF 30-nál kezdődik. Válasszunk olyan fényvédőt, ami kémiai és fizikai védelmet is nyújt: előbbi elnyeli, utóbbi visszaveri az ultraibolya sugarakat, így kettős biztonságot nyújt.

Külső-belső hidratálást mindenkinek

Ha a tengerszint feletti nagy magassághoz és az erős napsütéshez kimerítő sport is társul, akkor bőrünket komoly dehidratáltság fenyegeti. Sokan alig isznak napközben, mert nem akarják többször is megszakítani a síelést, illetve a vastag síruházatot sincs kedvük lehámozni magukról a mosdóban. Két lesiklás közben ráadásul a hüttében tejeskávét vagy forralt bort rendelnek: mindkettő fokozza a vízvesztést. Az ilyenek miatt estére a szervezetük hidratáltsága mélyen a kívánatos szint alá csökken.

A kimerítő nap után nincs is jobb egy jó forró és hosszú kádfürdőnél, nem igaz? Hát nagyon nem! Ezzel ugyanis fokoznánk bőrünk dehidratációját. Gyakoroljunk önuralmat, és álljunk be a nem túl meleg zuhany alá, oda is csak rövid időre. A habos tusfürdők helyett válasszunk kíméletes tusológélt vagy olajos tusfürdőt. Törölközés után két percen belül a leghatékonyabb a testápolók felszívódása. Síeléshez vigyünk magunkkal hidratáló és tápláló krémet vagy testvajat, mert ilyenkor kevés lehet a tej formulájú bőrápoló készítmény.

Melyik bőrtípus mit igényel?

Télen még a normál bőr is hajlamos a szárazságra, ennek megfelelően kell ápolni. Az eleve száraz bőrt más évszakban inkább csökkent faggyútermelés, semmint dehidratáltság jellemzi, de ilyenkor mindkettő jelentkezik. Elengedhetetlen a rendszeres krémezés, erre a nedvességmegkötő hatású krémek és fényvédők ideálisak. Az érzékeny bőr éppolyan irritált lehet télen, mint a száraz típus. A hideg hatására az orcákon tartós kipirosodás jelenthet meg, az apró erek nem képesek alkalmazkodni a hideg-meleg váltakozásához. Mindezt kínzó viszketés kísérheti. Ennek mérséklésére speciálisan érzékeny bőrre való készítményeket, valamint hipoallergén, színező- és illatmentes fényvédőkrémet válasszunk.

A zsíros bőr más jellegű ápolást igényel, mint a száraz vagy érzékeny, mert egy nehéz krém eltömítheti a pórusokat, amitőlpattanásés bőrpír jelentkezhet. Ám a téli száraz hideg ellen a zsíros bőrt is védeni kell, válasszunk könnyebb formulákat, mint a gélek, krémgélek, szérumok, amelyek nem maszkos hatásúak. A kombinált bőrűek száraz foltokat észlelhetnek, és a zsírosság mérséklődését. A T-vonalban számukra könnyű hidratáló fényvédő ajánlott, míg az orcákra, a szem és a száj köré testesebb krém, amely bőrtápláló E-vitamint tartalmaz.

Télen akár 11 százalékkal gyakoribb az akné megjelenése a nyárhoz és az őszhöz képest. Az arcunk T-vonalában a faggyúmirigyek más évszakban is túlműködhetnek és ezzel okozhatnak pattanásokat, de ilyenkor fokozott faggyútermelésbe kezdenek. Pedig a bőrt fizikai sokként érő száraz hideg eleve hajlamosít a gyulladásra, amely hozzájárul az akné kialakulásához. Ez ellen olajmentes fényvédővel érdemes védekezni, hogy megnyugtassuk és védjük a bőrünket. Nem ajánlott az arcradírok és hasonló termékek használata.

A megfelelő sorrend létfontosságú

Hiába a legjobb ápoló termék, ha nem tudjuk megfelelően használni. Bőrgyógyászok szerint a következő sorrendben ideális a különféle készítmények használata, hogy minél jobban érvényesüljön a hatásuk.

Az alábbi sorrend egy kivételével reggel és este is megegyező:

arclemosóval távolítsuk el a sminket, fényvédőt, faggyút és szennyeződéseket

töröljük át arcunkat tonikkal. Sokan elbliccelik ezt a lépést, pedig fontos lehet a bőr kémhatásának helyreállításához tisztítás után. Válasszunk olyan micellás vizet vagy tonikot, amit nem kell leöblíteni

ezután jöhet a szérum vagy ha szükség van rá, a pattanásokat kezelő szalicilsavas ecsetelő készítmény

a szérum után vigyük fel a szemránckrémet, lehetőleg mindkét termék legyen C-vitaminos a szarkalábak mérséklése érdekében

ezt követően az arckrém vagy arcolaj jön, amelynek az a szerepe, hogy megállítsa bőrünk vízvesztését.

Reggel pedig van egy plusz lépés: a fényvédő felvitele, ugyanúgy felfelé és kifelé irányuló mozdulatokkal, mint az arckrém esetében. A legalább 30-as faktorszámú fényvédővel sportolás előtt félórával kenjük be az arcunkat, jó teáskanálnyi mennyiséget szétoszlatva a bőrünkön. Az ajkunkon legalább 15-ös faktorszámú balzsamot használjunk.