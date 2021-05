Ezért más a szőr a fejen és az arcon

Az ember különböző életszakaszaiban különböző típusú szőrt növeszt, így ezek akár más-más színben vagy textúrában is jelenhetnek meg. A mélyen fekvő szőrtüszők, amelyekből a szőrszálak kinőnek, kétféle pigmentet is tartalmaznak. Az eumelanin a fekete és barna színért, míg a pheomelanin a szőke és a vörös színért felel. Minden ember haja tartalmaz valamennyit az utóbbi festékből is, de akiknek fekete vagy barna hajuk van, azoknál az eumelanin elnyomja a pheomelanint. Emiatt látható egyeseknél, hogy a barna hajuk kissé aranyba hajlik, mert náluk a domináns pigment nem elsöprően erős.

Miért különböznek a különféle szőrök a testünkön?

A test különböző pontjain felfedezhető eltérő színű szőrzet árnyalata attól függ, hogy mennyi pigmentet termelnek az egyes szőrtüszők. Általánosságban a legsötétebb szőr a testünkön a szemöldök, itt termelődik a legtöbb pigment.

h i r d e t é s

A szőrtípus már más kérdés, hiszen elképzelhető, hogy egy egyenes hajú férfinél a szakáll szőrzete inkább göndörödő. Ez azért van, mert a hajjal ellentétben a test többi részét fedő szőr pubertáskorban kezd el nőni, ezt androgén szőrnek is nevezzük, mivel a testben található androgén hormonok szintje határozza meg a típusát.

Nem csak színében és formájában tér el a hajtól a többi szőr, az androgének azt is meghatározzák, milyen gyorsan és milyen mennyiségben nőnek ezek a szőrszálak. Ezért lehet az, hogy egy dús hajú ember képtelen szakállat növeszteni, míg egy teljesen kopasz férfi testét mintha medvebunda borítaná.

Régóta tartja magát a hiedelem, hogy a borotválástól dúsabb, erősebb lesz a szőrzet. De vajon mi igaz ebből? Az embereket már egy évszázaddal ezelőtt is foglalkoztatta a kérdés. Részletek!

Forrás: techinsider.io