Ezeket együk, ha télen is szép bőrt szeretnénk

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2016. december 22. 10:09 Módosítva: 2020. január 14. 13:09

A száraz, hámló, kirepedezett, esetleg begyulladt bőr problémája télen még azokat is utolérheti, akiknek egyébként nem szoktak ilyen jellegű problémái lenni, hiszen ilyenkor kint nagyon hideg, bent pedig nagyon száraz a levegő. Éppen ezért érdemes megfelelő táplálkozással is erősíteni, belülről is ápolni a bőrünket.

h i r d e t é s