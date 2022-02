Ettől szenvedhet a bőrünk a maszk alatt

A maszk alatti párás közegben minden mikróba könnyebben szaporodik, így az arcbőrünkön keletkező fertőzések mielőbbi kezelést igényelnek. A probléma bárkit érinthet, teljesen váratlanul alakulhat ki bőrpír, illetve akár kis hólyagok az arcon, de jelentkezhetnek egyéb zavaró bőrhigiéniás panaszok is. A bőrön lévő mikroflórában a Demodex atkák könnyen elszaporodhatnak, még abban az esetben is, ha nincs gyulladás a bőr felszínén - mondta el Gyovai Viola biológus, a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa.

A maszk felvétele előtt nem ajánlott krémeket felvinni az arcra. Fotó: Getty Images

Ha beüt a baj

A hidegebb hónapokban jelentős lehet a hőmérséklet különbsége a maszkkal takart és szabadon hagyott arcfelületek között, a bőr vérkeringése is negatív irányba változhat. Ezen leginkább úgy tudunk javítani, ha telítetlen zsírsavakban gazdag olajokat tartalmazó kozmetikumokat alkalmazunk, amelyek rugalmasabbá teszik a bőrt és növelik annak alkalmazkodóképességét.

A maszk miatt a bőr felett egy zártabb, párásabb tér alakul ki, amelyet mindenki érezhet is, hiszen terméktípustól függően a levegővétel is nehezebbé válhat. Természetesen a maszkok gyakori mosása, ha az mosható, vagy új maszk vásárlása megelőzheti a problémát, de ha valaki tüneteket észlel magán, érdemes mielőbb bőrgyógyászhoz fordulni a megoldás érdekében. A szakértő szerint, ha csak kisebb bőrpanaszról van szó, a kozmetikai termékek közül a bőrnyugtató összetételűek ajánlottak. Például az antiszeptikus illóolajakat, teafaolajat, karanja vagy andiroba olajokat tartalmazó arckrémek. Illetve tünetes állapotban a gyulladáscsökkentő anyagok is jó segítséget nyújthatnak. A kamilla- vagy a búzavirág-tartalmú készítmények nyugtatják a bőrt. Jót tesznek a maszk alatti bőrfelületen a szintén gyulladáscsökkentő hatóanyagairól ismert Ganoderma gomba hatóanyagait tartalmazó kozmetikumok is.

"Egyáltalán nem ajánlott a maszk felvétele előtt krémeket felvinni az arcra, de a szappan használata sem javasolt ilyenkor, mert eltömi a pólusokat, és nehezebben szabadul meg a bőr a salakanyagoktól. Fontos a tápanyagok, vitaminok biztosítása a bőr számára, hiszen nem biztos, hogy elég szívódik fel a tápcsatornából és jut el a bőrig! Ügyeljünk a megfelelő C-, E- és B-vitamin-bevitelre is" - hangsúlyozta Gyovai Viola, aki szerint télen a kézhigiéniára is hatványozott figyelmet kell fordítani. Itt a dermatológiailag tesztelt termékeket javasolja.