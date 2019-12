Ennyivel tűnhetünk idősebbnek a stressztől

Arctisztítás

A lefekvés előtti időszakban kihagyhatatlan lépés az arctisztítás, ugyanis a napi szennyeződések, baktériumok és a megmaradt smink mind irritálhatják a bőrt, eltömíthetik a pórusokat, pattanásokat, gyulladt piros foltokat okozhatnak. Mivel 40 éves kor fölött csökken a bőr faggyútermelése, reggelente nem szükséges a szárító hatású arctisztítás. Ugyanakkor életkortól függetlenül évszakonként legalább egyszer ajánlatos részt venni profi kozmetikai arctisztításon, hogy a bőr élettel telibbé, fiatalosabbá válhasson, és hatékonyabban feldolgozhassa a kozmetikus által személyre szabottan alkalmazott további hatóanyagokat, kezeléseket.

UV-védelem

A fiatalosabb bőr érdekében az egyik legfontosabb teendő a napi fényvédelem, amelynek kritériumai korunktól, az évszaktól, napszaktól és tartózkodási helyünktől függenek. Az UVA-sugárzás ugyanis nemcsak a bőrdaganatok kialakulásának esélyét növeli, hanem a ráncok kialakulásának, a bőr öregedésének is fő faktora. Jó megoldás, ha a nappali arckrém tartalmaz fényvédőt, ha viszont mégsem, akkor a fényvédelemről külön gondoskodni kell.

A napi fényvédelem az egyik legfontosabb, ha fiatalos bőrre vágyunk

Stresszkezelés

Egyes kutatások szerint a tartósan jelenlévő érzelmi hullámvölgyek akár 5 évvel idősebbnek mutathatják a bőrt valós életkorunknál. Az állandó szorongás ugyanis növeli a kortizol nevű hormon jelenlétét, ami gyulladásokhoz vezethet, továbbá csökkenti a kollagén termelődését. Ennek következtében kialakulhat bőrpír, megjelenhetnek aknék, és petyhüdtebbnek tűnik a bőr, táskásnak a szem. A gyulladás csökkentésére érdemes antioxidánsokban gazdag élelmiszereket fogyasztani: bogyós gyümölcsöket, citrusféléket és spárgát. A stressz kezelésében pedig számos módszer segíthet a meditációtól a jógán át az aromaterápiáig. A pattanások és a rosacea kialakulásában azonban jelentős szerepet játszhat a szabad szemmel láthatatlan bőratkák elszaporodása is, amelynek kezelését érdemes kizárólag ezen a téren tapasztalt kozmetikusra bízni.

A-vitamin és omega-3

Az A-vitamin csökkenti a szárazságból eredő apró ráncokat és javít a bőr feszességén, ezért különböző módszerekkel arcápoló készítményeket is dúsítanak vele. A-vitaminban (pontosabban béta-karotinban) gazdag táplálék a sárgarépa, a brokkoli, a zeller, az áfonya, a kelkáposzta, a paraj, a sütőtök, a petrezselyem, a máj és a tengeri halak. Az omega-3 nemcsak okosabbá, hanem szebbé is tesz, ugyanis hozzájárul a bőr hidratáltságához, így feszességéhez is. Fogyasszuk tengeri halak, lenmagolaj vagy táplálékkiegészítő formájában.

Száraz bőr kezelése

A száraz bőr legkellemetlenebb velejárója a viszketés és az esetenkénti hámlás. A bőr túlzott szárazsága esetén elveszíti védelmi funkcióját a külső behatásokkal szemben, ezáltal könnyebben gyullad be és a felületét érintő vegyi anyagok (például dezodor hajtógáz, kozmetikumok tartósító anyagai) is könnyebben irritálhatják. A leggyakoribb külső behatások, a napfény, a száraz levegő, a légkondicionálók és a fűtés száríthatják a bőrt, bár ezeken kívül további tényezők is befolyásolják állapotát, például az étkezés minősége, a használt testápoló-készítmények, valamint lelki tényezők is. A száraz bőr fénytelenebb, idősebbnek látszik, valamint speciális gondozást, kozmetikai táplálást igényel.

Fiatalítás profi módszerekkel

"Az arc mimikája, a csökkenő kollagéntermelődés, a külső környezeti hatások és rossz szokásaink is hozzájárulnak, hogy a bőr öregedni, ráncosodni kezdjen. Ugyanakkor tudni kell, hogy abban az esetben, ha a biológiai kor fiatalabb, mint ahogy a bőr kinéz, a folyamat akár vissza is fordítható" - hangsúlyozta Peterman Krisztina, a Dermatica kozmetikus mestere, gyógykozmetikusa. "A pontos bőrdiagnosztika után személyre szabottan választhatunk többek közt a mélyhámlasztás, a hydroabrázió, az iontoforézis, az ultrahangos, rádiófrekvenciás és a plazmalámpás kezelések közül. Meggyőző tapasztalataink vannak arról, hogy ha mindig az adott állapotnak, személynek megfelelően választunk kezelést, és rendszeresen karbantartjuk a bőrünket, akkor az idősödés látható jelei jelentősen csökkenthetőek, a fiatalosság sokáig megőrizhető."