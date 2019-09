Dolgok, amelyek súlyosbítják a pikkelysömört

A pikkelysömör (pszoriázis) tipikus tünete, hogy hámló megvastagodások keletkeznek a bőrön. A foltok környékén gyakori a kipirosodás és gyulladás, de az is előfordulhat, hogy a megvastagodott bőr megreped és vérezni kezd. A bőrfoltok leggyakrabban az ízületeknél - például a térdnél és a könyöknél - alakulnak ki, de megjelenhetnek a kezeken, a lábakon, a nyakon, a fejbőrön és arcon is. A betegség egyik típusa pedig a körmöket, a szájat és a nemzőszerveket érinti.

Gyógyszerek és fertőzések is ronthatnak a betegek állapotán. Fotó: 123rf

Nem tesz jót a stressz

A szakemberek nem tudjak pontosan, hogy mi okozza a bőrporblémát, de vélhetően az immunrendszernek is nagy szerepe van ebben. Mivel azimmunrendszerműködését a stressz is befolyásolja, így nem meglepő, hogy a folyamatos feszültség hatására ez a bőrbetegség is rosszabbodik. Ezért különösen fontos, hogy a pikkelysömörrel küzdő betegek megtalálják a számukra legmegfelelőbb stresszlevezető módszert.

A fertőzések szintén hatással vannak az immunrendszerre, így ezek is súlyosbíthatják a bőrbetegség tüneteit. A tüszős mandulagyulladás, a hörghurut vagy akár egy fülfertőzés is komoly problémákat okozhat.

Óvjuk a bőrünket!

A különféle bőrsérülések - például a vágások, a horzsolások és a rovarcsípések - is belobbanthatják a pszoriázist. De a napégés, az akupunktúra vagy a tetoválás is ronthat a helyzeten. Ezért fokozottan figyelni kell a fényvédelemre, sérülés esetén pedig próbáljuk meg minél kevesebb további irritációnak kitenni a bőrt.

Óvatosan a gyógyszerekkel!

Bizonyos gyógyszerek is ronthatnak a pikkelysömörös betegek állapotán. A lítium, a malária elleni szerek, a magas vérnyomásra felírt gyógyszerek, az ízületi gyulladás kezelésére alkalmas - nem szteroidos - készítmények és egyes szívgyógyszerek hatására is belobbanhatnak a bőrtünetek. Ha az orvosunk valamilyen új gyógyszert ír fel nekünk, amelyet korábban még nem szedtünk, mindenképpen tájékoztassuk arról, hogy pszoriázisunk van.

Küzdelem a kiszáradás ellen

Az időjárás is fontos tényező. A téli hideg például kiszárítja a bőrt, így a betegek állapota rosszabbodhat. Ezért nagyon fontos a sapka, a sál és a kesztyű viselése, de a bőr gyakori hidratálásáról sem szabad megfeledkezni. Éjszakánként pedig érdemes párologtatni a lakásban, mivel a fűtés miatt szárazzá válik a levegő, ami szintén nem tesz jót. Ezek mellett ajánlott kerülni a forró zuhanyokat és fürdőket is.

Az életmódunk is fontos tényező, mivel bizonyos szokások és káros szenvedélyek megnehezíthetik a pszoriázissal küzdők életét. A dohányzás például kifejezetten rosszat tesz, de az alkoholfogyasztást is érdemes kerülni.

Forrás: webmd.com