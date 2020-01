Bőrápolási tippek síeléshez és téli túrázáshoz

Télen mindenkinek szárazabb a bőre, de az érzékeny bőrűeknek komoly kihívást jelent felvenni a harcot az időjárással. Nemcsak a kinti körülmények viselik meg a bőrt, hanem a szobák fűtött levegőjének szárazsága is, illetve a hőmérséklet-ingadozás, amikor a dermesztő mínuszokból menekülve a kályha mellé telepszünk. Síelés vagy snowboardozás közben a szél is hozzájárul a fedetlen bőrfelület kiszáradásához, az ajak kicserepesedéséhez, kisebesedéséhez.

Télen is fontos az UV-védelem

Előzzük meg megfelelő kozmetikai termékekkel!

A vizes krémek nem jók, a hidegben ugyanis belefagyhatnak a bőrbe, komoly roncsolást okozva a sejtekben. Lényeges az is, hogy a krém ne szívódjon be teljesen, hanem vékony védőréteget képezzen az arcon, kézen, ajkon. Vizes hidratáló krémet kizárólag a nap végén, a szobában kenjünk magunkra, amikor már nem megyünk ki aznap a hidegbe (érdemes felcserélni a nappali-éjszakai krémünket). A párologtatás nemcsak a légutaknak jó, hanem a bőrnek is, mert segíti a krémek munkáját.

A csípős hideg, a fűtés, a szél, a testünkön viselt ruházat miatti levegőtlenség, a szennyezett levegő, a napfény, valamint a vitaminok hiánya megviselik a bőrt, amely kipirosodik, kiszárad, hámlik, érdessé válik - és így hamarabb öregszik. Hogyan segíthető a regenerálódás?

Téli szabadtéri sportoláskor nemcsak az arcot szükséges védeni a naptól, hanem a kezet és az ajkat is. Havas terepen, hegyen nagyon könnyen leég a bőr. A napvédő készítmény nemcsak ettől óv meg, de segíthet a kiszáradás, a bőrirritáció, a pigmentproblémák megelőzésében, és csökkenti a bőrrák kialakulásának kockázatát.

Jó tudni, hogy 1000 méterenként 15 százalékkal nő az UV-sugárzás, és a hó a napfény 80 százalékát visszaveri. A napsugárzás elleni védőkrémeket nem elég a sípályán fölkenni, hanem már előtte félórával át kell krémezni a fedetlen területeket, napközben pedig többszöri ismételni kell a műveletet, beleértve az ajkak zsírozását. Egy jó minőségű ajakápoló mindig legyen a sídzsekink zsebében. Ne csomagolás vagy illat alapján vásároljunk, keressünk olyan terméket, amely valóban hatékony védelmet nyújt az UV-sugarak ellen, és tápláló, óv a szél és a hideg ellen. Az ajkak nagyon érzékenyek: próbáljuk elkerülni a kiszáradást, mert a cserepes ajkak kirepedhetnek, kisebesedhetnek, vérezhetnek is. Indulás előtt kenjük be a szánkat erős fényvédő hatású ajakápoló balzsammal, majd időről-időre, mondjuk minden lesiklás előtt kenjük át újra.

A kéz szintén problémás terület, kiszárad, kipirosodik, bereped, a körmök töredeznek. Télen eleve zsírosabb krémet igényel a kéz, mint nyáron, és rendszeres kenegetést. Ha mégis kifújta volna a szél a bőrt és kicserződött, tehetünk rá gyógyszertári vazelint vagy olívaolajat, és húzzunk rá kesztyűt éjszakára.

Fontos, hogy eleget igyunk, azaz belülről is tápláljuk a bőrt. Biztosan jól esik a melegben egy forró tejeskávé, de a vízről se feledkezzünk meg, akkor sem, ha nem érzünk szomjúságot. A téli sportok is folyadékveszteséggel járnak, amelyet pótolni kell. Az alkohollal óvatosan, mert szárít, vitaminokat von el a szervezettől, gyorsítja az öregedési folyamatokat. Ha nem iszunk eleget, ajkunk sokkal könnyebben kiszárad, kicserepesedik. Naponta legalább 2-2,5 liter folyadék (főleg ásványvíz vagy cukor és tartósítószer-mentes folyadék) fogyasztása ajánlott.