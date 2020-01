Betegséget jelez a ráncosodó bőr

A cutis laxa a bőr genetikailag meghatározott állapota, latin neve laza bőrt jelent. Ilyen esetekben a bőr nem normál struktúrát mutat, sokkal több rajta a redő, sokkal ráncosabb, mélyebbek rajta a bőrhajlatok. Nagyon ritka rendellenességről van szó, a világon csak néhány száz regisztrált betegről tudnak, az összes érintett száma néhány ezresre tehető. A betegség genetikailag kódolt, a rendellenesség pedig már gyerekkortól kezdve megjelenhet - de általában csak később lesz látványos.

Többszörösére is megnyúlhat

A jelenség főképp azokon a területeken látványos, amelyeken a bőr a fogyás-hízás miatt amúgy is hajlamos a megnyúlásra. Ilyen a felkarok hátsó felszíne vagy éppen a pocak területe. Főleg azokról a bőrfelületekről van tehát szó, amelyeken a bőr amúgy is lazább. A tünetek az életkor előrehaladtával válnak egyre jellemzőbbé. A bőr bizonyos részein többszörösére is megnyúlhat.

A bőr mellett érintettek lesznek az ízületek is, amelyek hajlama a túlmozgásra megnő. Például az emberek a csuklóízületüket jellemzően csak 90 fokos szögben tudják visszafele hajlítani, viszont cutis laxa esetén nagyobb szögben is lehetséges lehet. A páciensek például könnyebben csinálnak spárgát, mélyebben tudják hajlítani a tagjaikat.

Ha kiderül, hogy valaki a cutis laxa érintettje, fontos, hogy kövessék az állapotát, folyamatosan ellenőrizzék, hogy a rendellenesség a bőr mellett nem jelentkezik-e a belső szerveken, beleken és ereken is. A tüdő és az erek állapotának követésére mindenképpen szükség van! Ugyanakkor, ha csak bőrtünetek jelentkeznek, a cutis laxa nem veszélyes, pláne nem halálos betegség - ilyen esetben kozmetikai problémát okozó "állapotként" kell felfogni. Mivel genetikai problémáról van szó, csak az érintettek tüneteit lehet kezelni, teljes gyógyulásra nem igazán van esély.

A cutis laxáról részletes cikket olvashatnak Betegségek A-Z rovatunkban!