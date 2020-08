Arctisztítás után jöhet a tonik!

Az arcápolás egyik leglényegesebb eleme az arctisztítás. Kánikulában a bőr erőteljesebb zsírosodik, izzad, így szinte magához vonzza és tapasztja a szennyezőanyagokat, amelyek könnyedén eltömíthetik a melegben kitágult pórusokat. A nyár kedvez különböző kórokozók szaporodásának is, ezért sokkal könnyebben alakulnak ki pattanások. A kánikulában kiemelten fontos, hogy legalább minden reggel és este megtisztítsuk az arcbőrt a típusának megfelelő könnyű állagú arctisztító tejjel, habzó géllel vagy micellás vízzel. Ezt követően használhatunk olyan arcápoló folyadékot vagy tonikot, amely visszaállítja az ideális pH értéket, megfékezi a túlzott zsírosodást, valamint segít visszaállítani a bőr természetes nedvességtartalmát és megkötni azt a felsőbb rétegekben.

A nyári időjárás többféle hatással van arcbőrünkre. Fotó: iStock

Hidratálás és radírozás

A légkondicionálás, a forró szél vagy a sós, illetve klóros vízben való úszás könnyen kiszáríthatják az arcbőrt. Nyáron érdemes könnyű állagú, kevésbé zsíros, de mindig az arcbőrnek megfelelő nappali és éjszakai hidratálókrémet választani. Míg az éjszakai krémek fokozottan tudják adagolni a bennük található értékes hatóanyagokat - visszaállítva a bőr víz- valamint lipid egyensúlyát - addig a jó minőségű nappali alkalmazásra szánt készítmények fényvédelemmel is rendelkeznek.

A természetes hatóanyagokat tartalmazó krémek kíméletesen hidratálják a napsütés által megviselt bőrt, amelynek ilyenkor extra táplálásra van szüksége. Válasszunk például shea vaj vagy avokádó tartalmú termékeket, amelyek egyszerre táplálják és állítják helyre a bőrkárosodást, vagy zöld tea kivonatot, amely késlelteti a bőr öregedését, emellett bőrfeszesítő, gyulladásgátló és antioxidáns hatású is.

A viszkető, száraz bőrnek különösen nagy szüksége van a hidratálásra, valamint a hatékony védelemre az irritációt okozó baktériumok elszaporodása ellen. Hetente egy, maximum két alkalommal javasolt arcradírt is használni, hogy bőrünket megszabadítsuk az elhalt hámsejtektől. Az azonnali látványos hatást biztosító, sejtmegújító hatású radírok helyreállítják a bőr textúráját, finomítják a pórusokat és ragyogóvá teszik az arcszínt.

Fényvédelem: előzzük meg a bajt!

Arcbőrünk az egyik legfedetlenebb és legvédtelenebb pontunk, amelyet az UV sugárzásnak is fokozottan kiteszünk. Nem csak akkor van szüksége napvédelemre, ha nyaralunk, hanem a hétköznapok során is, hiszen a munkába menet, vásárlás vagy közlekedés közben is bőségesen éri napfény.

Megóvására válasszunk mindig olyan nappali krémet, amely megfelelő fényvédő faktorral rendelkezik, ha pedig több időt töltünk a szabadban, a speciális, arc védelmére kifejlesztett napozószerek lehetnek a megfelelőek. Az optimális hatás érdekében indulás előtt fél órával kenjük be vele bőrünket, ha pedig nagyon izzadunk, vagy például úsztunk - megfelelő arctisztás után - ismételjük meg. Tartsuk szem előtt azt is, hogy nemcsak az arc, hanem az ajak is képes leégni, ezért nyáron különösen szükség van megfelelő ajakápoló és -védő szerre.

Könnyű nyári sminkek

A nyári napsütésben törekedni kell a könnyű, az arcbőrt nem túlságosan megterhelő sminkre. A nehezebb, zsírosabb készítmények használata ilyenkor egyáltalán nem javasolt, hiszen az erős fény hatására könnyen allergiás reakciót válthatnak ki. Vannak azonban kifejezetten erre a célra kifejlesztett színezett arckrémek és naptejek, amelyek a hagyományos alapozók helyett a kánikulában is biztonságosan használhatóak. Nyáron - praktikus okokból - előtérbe kerülnek a vízálló termékek is, hiszen ezek kiválóan alkalmazhatóak strandolás közben és az izzadságnak is ellenállnak.

Figyeljünk arra, hogy különböző arckezelések és gyantázást követően néhány napig egyáltalán ne töltsünk hosszabb időt a napon, mivel a keletkezett mikrosérülések helyén a bőr könnyebben pigmentálódhat, különösen az arcon. Ha a foltok azonban mégis megjelennek C-vitamin-tartalmú krémekkel, glikolsavas - hámlasztó hatású - ecsetelőkkel halványíthatunk rajtuk, illetve megelőzhetjük a továbbiak kialakulását.