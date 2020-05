Apró bőrproblémák, amik nagy bajt jelezhetnek

Pattanás, ami nem múlik, és vérzik, ha megnyomjuk

Ha olyan, pattanásnak látszó vörös kis csomót, duzzanatot találunk az arcunkon, ami hosszú hetek után sem akar elmúlni, és nyomásra vérezni kezd, az akár bőrrák jele is lehet. Testszerte bárhol megjelenhet, de leginkább olyan részeken, ahol gyakran éri napsugárzás a bőrt, tehát az arcon, karokon és lábakon.

Általában kis, vörös, fényes duzzanat formájában jelenik meg, de lehet ekcéma-szerű vörös folt is. Persze nem kell azonnal rémeket látni, mert bakteriálisfertőzésis okozhat makacs pattanásokat - a legjobb, amit tehetünk, hogy megmutatjuk egy bőrgyógyásznak, aki megfelelő kezelést, illetve esetleges további vizsgálatokat javasolhat.

Cserepes ajkak, amelyek semmilyen kezelésre nem reagálnak

Különösen a téli időszakban gyakori, hogy kicserepesedik a szánk, illetve a szánk körül található bőr. Ha viszont a cserepesség és a foltok még 4-8 hét rendszeres ajakír-használat után sem múlnak el, érdemes orvoshoz fordulni, mert meteorológiai cheilitiszt is jelezhetnek. Ez a betegség is a túl sok napozás eredménye lehet, és férfiaknál gyakoribb, mivel ők sokkal ritkábban használnak fényvédőt tartalmazó ajakápoló szereket, mint a nők. A cheilitiszből rákos megbetegedés is kialakulhat, így semmiképp sem érdemes halogatni az orvos meglátogatását.

Az apró bőrhibák komolyabb gondokat is okozhatnak

Száraz folt a bőrön, amin nem segít a testápoló

Keratózis jele is lehet, ha a bőrünkön tapintással finom, csiszolópapírhoz hasonló részeket érzékelünk. Kialakulhat az arcon, fülön, fejbőrön - azokon a helyeken, amiket gyakran ért a nap. A keratózis időben észlelve kezelhető, kezeletlenül viszont akár bőrrákot is okozhat.

Sötétedő bőr az ágyéknál vagy a hónaljnál

A lágy részeknél megjelenő sötét foltok azt jelezhetik, hogy a vérünkben túl sok az inzulin - inzulinrezisztenciára, vagy akár 2-es típusú cukorbetegségre is utalhatnak. Ha a sötétedést az ízületek környékén - térdnél, könyöknél - tapasztaljuk, az Addison-kór jele is lehet. Akármelyik esetről is van szó, mindenképpen mutassuk meg szakembernek a foltokat.