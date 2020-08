Ajkaink így árulkodnak az egészségünkről

Pattanás

Az ajkakon ugyanúgy megjelenhet pattanás, mint más testfelületeken, ami a legtöbb esetben nem igényel kezelést. Ugyanakkor súlyos pattanásosság, aknés bőr esetén szükség lehet a bőrgyógyász által elrendelt, receptköteles készítményekre is.

Anyajegy

Az ajkakon megjelenő anyajegyek döntően jóindulatúak, azonban mindenféleképpen ellenőrzést igényelnek, ha bármilyen változás következik be, tehát például nőnek, megváltozik a színük, formájuk, vérezni vagy viszketni kezdenek. Az anyajegyek az ajkakról is eltávolíthatók - nemcsak egészségi, de akár kozmetikai okok miatt is.

Időnként bárkivel előfordulhat, hogy az ajkak bőre kirepedezik, kiszárad. Fontos azonban megemlíteni, hogy betegség is állhat a rendszeresen visszatérő panasz hátterében.

Ótvar

Gyakran az arcon, az ajkakon jelenik meg az ótvar (impetigo), amely egy igen fertőző, felületes, gennyes bőrbetegség. Elsődleges fertőzésként legtöbbször gyermekeknél fordul elő; másodlagos fertőzésként bármely életkorban kialakulhat. Először enyhén viszkető, apró hólyagok jelennek meg, majd ha ezek felszakadnak, erősen váladékozó hámhiány mutatkozik, tetején mézsárga pörkkel. A kezelés (fertőtlenítéssel, antibiotikus készítményekkel) azért is fontos, hogy elkerülhetőek legyenek a súlyos, elsősorban vesét érintő szövődmények.

Perioralis dermatitis

Ez a bőrbetegség a száj körül megjelenő vöröses, enyhén előemelkedő, apró göbcsék képződésével mutatkozik meg. Jellemzően a zsírosabb (seborrheas) arcbőrű, többnyire 20-40 év közötti nőket érinti, és sajnos gyakori kiújulásával rendkívül zavaró lehet esztétikailag.

Cseresznye angioma

Ez egy anyajegyszerű, apró vérerekből álló kitüremkedés a bőrön, tulajdonképpen egy jóindulatú tumor, ami a testen bárhol, így az ajkakon is megjelenhet. Kozmetikailag indokolt lehet eltávolítása, amely sebészi közreműködést igényel.

Az ajkakon számos ok miatt megjelenhet egy-egy folt, seb, bőrképlet. Fotó: Getty Images

Hemangioma

Az ajkakon is megjelenhet ez a jóindulatú érdaganat, amely csecsemőknél és felnőtteknél is jelentkezhet, és vörös, kidudorodó megjelenésével elsősorban esztétikailag zavaró.

Milium

A milium (az úgynevezett "gríz") apró, fehér, kemény cisztaszerű bőrhibákként jelentkezik, ami többnyire magától elmúlik. Nem ajánlott a kinyomásával próbálkozni, egyrészt mert nem lehet, másrészt mert begyulladhat.

Herpesz

Azajakherpeszigen gyakori betegség, amelyet a Herpes Simplex vírus okoz. Ugyanakkor csak a vírushordozók 30 százalékánál jelentkeznek tünetek, nagy részben az ajkakon, kisebb részben a nemi tájékon. Maga a herpesz az ajkakon és a szájon kívül bárhol megjelenhet a bőrön, és akinél egyszer jelentkezett, sajnos - a vírus kiirthatatlansága miatt - erre bármikor számíthat az élete során. A herpesz bevezető tüneteinél a vény nélküli aciklovír vagy famciklovír tartalmú szereket érdemes beszerezni, a hólyagok felszakadása után a kenőcsök kevésbé ajánlottak, mert lassítják az érintett terület beszáradását. Helyette célszerűbb szárító és fájdalomcsillapító paszták alkalmazása, amelyek elősegítik a gyógyulást, és eredményesen csökkentik a fájdalmat.

Lógó szemölcs

Az arcon, nyakon, állon és szemhéjon fonálszerű, vékony, kocsányos szemölcsök képződhetnek. Bármilyen szemölcsről is van szó, nem szabad piszkálni, mert így a vírusátvitel miatt újabb szemölcsök alakulhatnak ki! A bőrgyógyász aszemölcshelyzetét, típusát, méretét tekintetbe véve választhat a fagyasztás, a sebészeti eltávolítás, az elektromos- vagy lézerkéssel való roncsolás, és a szemölcsirtó szerek helyi alkalmazása közül.

Kéz-lábszáj betegség

Elsősorban a gyerekeket érintő, lázzal, kiütésekkel, torokfájással járó, fertőző vírusos betegség, amely többek közt vörös hólyagokat okoz a szájban. Jellemzően magától elmúlik, csupán a láz, afájdalomtüneti csökkentése szükséges.

Allergiás reakció

A teljes ajkat vagy csak egy részét érintheti egy-egy allergiás reakció, amely vörös, száraz, pikkelyes megjelenésű foltokat okozhat, amelyek akár be is repedezhetnek. Fontos az ok pontos diagnosztizálása és a tünetek mellett az allergia oki kezelése.

Ajakrák

A daganatok közül főként a basalioma (basal sejtes carcinoma) és a spinalioma (laphámsejtes daganat) alakulhat ki ajkakon. A basalsejtes daganat megjelenésére jellemző a pirosas, rózsaszínes, fényes dudor, heg, míg a laphámsejtes carcinoma kiemelkedő, pörkös, nem gyógyuló seb formájában jelentkezik.

Ezért fontos az orvosi diagnózis

"A legtöbb esetben könnyű eldönteni, pontosan mi is mutatkozik az ajkakon, és ha tudjuk, hogy például pattanásról, miliumról, herpeszről van szó, nem szükséges különösebb kezelés" - hangsúlyozza dr. Rózsa Annamária, a Dermatica bőrgyógyásza, aki hozzátette: "Azonban ha a bőrképlet valamilyen ok miatt zavaró, ha nem biztos benne az ember, hogy mi is az pontosan, vagy ha bármilyen gyanús változás mutatkozik a korábban stagnáló állapotban, érdemes orvossal diagnosztizáltatni és szükség esetén kezeltetni azt."