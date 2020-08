A szálkás körömágybőrt ezért ne tépjük le

Meglepő dolgokról árulkodnak a körmeink Körmeink megléte olyan természetes, hogy amíg esetleg nem adódik valamilyen probléma velük, addig szinte nem is gondolunk a létezésükre. Az alábbi tényeket érdemes tudni róluk.

Szakértők szerint az alapvetően száraz bőrűeknél sokkal gyakrabban fordul elő a körömágy bőrének berepedezése, és a hideg, száraz idő is olyasmi, ami megnöveli ennek az esélyét - írja a Men's Health. Hogy a bőrkinövések miért tudnak néha annyira fájdalmasak lenni, annak az oka többek között az elhelyezkedésükben is keresendő. A körömágyban, illetve a köröm körülő bőrben sok az apró ér és az idegvégződés is. Emellett pedig a bőrszálkák körüli bőr be is gyulladhat, és irritálhatja a körülötte található idegvégződéseket. Ilyenkor afájdalommellett duzzanatot, kivörösödést is tapasztalhatunk.

Ha már begyulladt, esetleg elfertőződött a körömágy, ápoljuk fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő kenőccsel. Fotó: Getty Images

Így akadályozhatjuk meg a kialakulását

A körömágybőr szálkásodását kezelni is lehet, de a legjobb módszer mégis az, ha megpróbáljuk megakadályozni a kialakulását. Nagyon fontos a kéz és a körömágy bőrének megfelelő hidratálása - ha hajlamos kiszáradni a körömágyunk, akkor erre a területre használjuk speciális olajakat. Létezik olyan körömágybőr-ápoló is, ami egy kevés AHA-savat is tartalmaz, ez a hidratálás mellett megakadályozza, hogy túlságosan megvastagodjon a bőr ezen a részen.

Ha tehetjük, manikűröztessünk egy-két havonta, egy profi sokat segíthet a problémánkon. Mindig gumikesztyűben mosogassunk, és télen, a hidegben is mindig hordjunk kesztyűt. Fontos, hogy belülről is hidratáljunk, azaz mindig fogyasszunk elegendő cukormentes folyadékot - ha a szervezetünk dehidratált, akkor hiába használunk bármilyen krémet vagy olajat, nem lesz olyan hatékony.

Mit tegyünk, ha már megtörtént a baj?

Ha viszont már kiszálkásodott a körömágyunk, semmiképp se tépkedjük, és főleg ne rágjuk. A kezünkről és a szánkból is olyan kórokozók juthatnak be a szervezetbe az ilyenkor keletkező mikrosérüléseken keresztül, amelyek kellemetlen gyulladást, fertőzést okozhatnak. Ez pedig amellett, hogy fájdalmas, igen csúnya is tud lenni. Először áztassuk a kezünket egy kis meleg vízbe, majd vágjuk le a körmünket, a körülötte lévő felpuhult bőrt toljuk óvatosan vissza, és a kiálló kis szálkákat próbáljuk meg óvatosan, kisollóval vagy csipesszel lecsípni. Ezután hidratáljunk alaposan.

Ha már begyulladt, esetleg elfertőződött a körömágy, akkor mindig tartsuk tisztán, és a patikában kérjünk valamilyen recept nélkül kapható fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő kenőcsöt, amivel ápolhatjuk. Ha több napon át sem javul, illetve a körömágyból váladék kezd szivárogni, mutassuk meg orvosnak.