A rosaceától így lehet megszabadulni

A rosacea leküzdéséhez kitartónak és türelmes kell lenni, hiszen nem elég egyetlen kezelés - egy komplex kúrára van szükség. A részleteket Peterman Krisztina, a Dermatica gyógykozmetikusa ismertette.

Mi váltja ki a rosaceát?

Egy korábbi tanulmány megerősítette a feltételezést, miszerint a rosacea kialakulását olyan baktériumok segíthetik elő, amelyek a bőrön normális körülmények között is jelen lévő atkákból származnak. A Dermodex folliculorum nevű atkák általában nem okoznak tünetet, számuk azonban a bőr öregedésével és sérüléseivel egyre nő.

A bőratkák bélrendszerében azonban él egy Bacillus oleronius nevű baktérium. Amikor az atka elpusztul, a baktériumok kiszabadulnak és a környező bőrre kerülnek, ott pedig gyulladást, majd szövetpusztulást váltanak ki. Az atkák megszaporodásakor növekszik a baktériumok száma is, így ilyenkor nagyobb a rosacea kialakulásának veszélye. A rosacea kezelésének tehát két fő célja van: a bőratkák számának visszaszorítása és a bennük élő baktériumok elpusztítása.

Eltüntethető a rosacea, de csak egy hosszú távú, komplex kezeléssel. Fotó: iStock

A rosacea egy multifaktoriális betegség

Fontos hangsúlyozni, hogy a Demodex bőratkák nem önmagukban károsak. Tulajdonképpen még hasznosak is bizonyos szempontból, ugyanis eltakarítják az elhalt bőrsejteket és a bőr által kiválasztott anyagcsere-matériákat. A bőratka (és a vele szimbiózisban élő baktérium) akkor okoz gondot, ha elszaporodik és jelenlétéhez más tényező is társul. Ilyen lehet például a rendszeres fényterhelés, bizonyos kozmetikumok és gyógyszerek, egyes betegségek (főként azok, amelyek azimmunrendszergyengülésével járnak), a nem megfelelő higiénia, valamint a stressz. Ezért a rosaceát multifaktoriális, vagyis több okra visszavezethető betegségnek nevezik, emiatt pedig kezelni is több fronton kell.

A speciális kozmetikai kezelés célja, hogy minél több kiváltó okot kiiktasson a páciens életéből - hangsúlyozta a szakember. Tehát nemcsak az atkákat visszaszorító kozmetikai kezelés történik, hanem az otthoni ápoláshoz is iránymutatást - és akár termékeket is - kap a beteg. Mivel azonban már az atkák felfedezése is speciális tapasztalatot igénylő feladat, az érintetteknek el kell fogadniuk, hogy a kiirtásuk sem működhet "amatőr", otthoni kezelésekkel.

Ráadásul arra is fel kell készülni, hogy a kozmetikai kezelések hatására átmenetileg romolhat a helyzet. Nem szabad azonban feladni. Az eredmények hétről hétre megmutatkoznak, de a türelem, a bizalom és bizonyos szabályok betartása nagyon fontos, egyben a hosszú távú siker záloga - fogalmazott a gyógykozmetikus.