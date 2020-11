A pigmentfoltoktól így lehet megszabadulni

A bőrprobléma, amiben sok más nő mellett én is érintett vagyok, a hiperpigmentáció. Lényege, hogy a melanin nevű, a többi között a bőr, a haj és a szem színét meghatározó festékanyag túltermelődése miatt különböző méretű, alakú, sötét árnyalatú foltok jelennek meg a bőrön. Nálam az arcomon, a nyakamon, illetve a lábszáramon vertek tanyát a "hívatlan vendégek". A hiperpigmentációnak több oka is lehet, és ahogy átnyálaztam a lehetséges mögöttes tényezőket, kettőnél is magamra ismertem. Az egyik a napsugárzás elleni folyamatos védekezés elmulasztása, a másik pedig a pattanások, benőtt szőrök nyomkodása - mindkét rossz szokás kedvező feltételeket teremt az elszíneződéseknek.

Őszintén szólva korábban már próbálkoztam a sötét foltok eltüntetésével (még a házi praktikáknak is adtam egy, vagy inkább sok esélyt), mégsem hozott semmi látható eredményt. A Bioderma legújabb innovációjának, a Pigmentbio termékcsaládnak a tesztelésébe tehát tetemes mennyiségű rossz tapasztalat után kezdtem bele, de mivel nagyon szeretem a márkát, így bizakodó voltam. Mint utólag kiderült, nem hiába.

"Sokkal egysíkúbb a bőröd"

A termékekkel való ismerkedést este kezdtem el, és az öttagú termékcsaládból hármat mindjárt ki is tudtam próbálni. Elsőnek a Pigmentbio Habzó krémlemosót használtam, ami elég praktikusnak ígérkezett, mivel amellett, hogy csökkenti a pigmentfoltok méretét és számát, tisztít és hámlaszt is. A használati utasításhoz igazodva benedvesítettem a bőrömet, majd felvittem rá a krémlemosót, és felhabosítottam - utóbbi nagyon könnyen ment, köszönhetően a krémes, habzó textúrájának. Ezután bő vízzel megmostam az arcomat, és finoman szárazra töröltem. Következhetett a Pigmentbio Éjszakai regeneráló krém, amelynek használatát egy apró kanál teszi egyszerűbbé, higiénikusabbá. A leírás szerint csökkenti a melanintermelést, miközben serkenti a sejtek regenerációját és korrigálja a bőrhibákat. Friss, laza volt az állaga, nem éreztem, hogy zsíros, "nehéz" lenne utána a bőröm.

Zárásként a Pigmentbio Krém érzékeny területekre névre hallgató terméket vittem fel, ami célzott kezelést biztosít a dörzsölésnek kitett, irritált, sérülékeny részeknek. A könyökömet, a térdemet és a lábszáramat kentem be vele (utóbbi testrészemen a benőtt szőrök nyomkodása miatti bőrsérülések nyomán keletkezett pigmentfoltokból van jó pár). Ennek a krémnek volt a legkellemesebb állaga, szinte éterien könnyű, és pillanatok alatt beszívódott. Érdemes egyébként mosakodás után alkalmazni, mert a legjobban alaposan megtisztított bőrfelületen tudja kifejteni a hatását. A leírásban az is szerepelt, hogy ha közvetlenül szőrtelenítés után használjuk, megelőzi a bőr kipirosodását és színelváltozását - mivel én epilálás után rendre úgy nézek ki, mint akit a leggonoszabb szúnyogok csíptek szét, elhatároztam, hogy amilyen hamar csak lehet, szőrtelenítés után is kipróbálom a krémet.

Jó jelnek vettem, hogy másnap reggel egyenletesebbnek, ragyogóbbnak tűnt a bőröm a szokásosnál. Ismét a habzó krémlemosóval indítottam, és kipróbáltam a Pigmentbio Nappali krém SPF 50+ nevű terméket. Utóbbi nemcsak a pigementfoltok számának, méretének csökkentését ígérte, hanem nagyon magas fényvédelemmel is el van látva, így védi a bőrt és megelőzi a napsugárzás okozta foltok kialakulását. Az arcomra és a nyakamra kentem fel vékony rétegben, figyelve arra, hogy egyenletesen oszlassam el. Selymes textúrája miatt könnyen kezelhető, bár több időre volt szüksége a bőrömnek, hogy beszívja, mint például az éjszakai krémnél. A kissé ragacsos érzés szerencsére pár perc alatt elmúlt.

Ugyanaznap reggel történt, hogy a párom az arcomat figyelve megjegyezte: "Sokkal egysíkúbb a bőröd." Nagyon örültem a kissé bénácska, de annál reménykeltőbb ítéletének! Ha valaki esetleg nem értene "férfiül", annak lefordítom: mint később megbeszéltük, az egysíkú arra vonatkozott, hogy egyenletesebbnek, tisztábbnak látta a bőrömet. Ez azért elég meggyőző kezdés, nem igaz?

A pigmentfoltok eltüntetése nem lehetetlen. A kép illusztráció, forrás: Getty Images

A sikeren felbuzdulva alig vártam, hogy az esti arcápolást a termékcsalád addig ismeretlen tagjával, a Pigmentbio C-koncentrátummal is kiegészíthessem (töredelmesen bevallom, előző este legyőzött a lustaságom, azért nem kezdtem el használni). Ez egy peeling hatású ápoló: aktív C-vitamint tartalmaz, ami halványítja a pigmentfoltokat, a benne lévő AHA- és BHA-savnak köszönhetően pedig hámlaszt és fokozza a bőr ragyogását. A többi termékkel ellentétben kissé bonyolultnak tűnt a használata, első alkalommal ugyanis több lépésben aktivizálni kellett a C-vitamint. Az ilyenekben sajnos reménytelenül balfácán vagyok, így kicsit megrémültem, de a szöveges és képes utasítások alapján mindent sikerült abszolválni. Folyékony textúrájú termékről van szó, amiből egy pipetta segítségével alkalmanként öt cseppet kell adagolni az arcra és a nyakra. Én a habzó krémlemosó után és az éjszakai krém előtt vittem fel, de az éjszakai krém nélkül is használható. Az 5 csepp elsőre kevésnek tűnt, ám jól, könnyen eloszlott, a bőröm is hamar beitta.

A bőr tényleg meghálálja a törődést

A termékcsaládot összesen négy hétig használtam (a termékek egyébként bőven kitartanak egy hónapig, ami a mennyiséget illeti), és a fent ismertetett metóduson csak egy-két apróbb változtatást eszközöltem. Már az első néhány nap után egyértelművé vált, hogy lassan, de biztosan kezd rendbe jönni a bőröm ott, ahol kell. Ahogy telt az idő, úgy vált az arcomon és a nyakamon a bőröm egyenletesebbé, simábbá (vagy ha úgy tetszik, "egysíkúbbá"), és a hatóanyagoknak köszönhetően az eddig sötét pigmentfoltok is sokat halványodtak. Extra tipp: a Pigmentbio Habzó krémlemosó arcmaszkként is használható, én hetente egyszer tettem fel, remek kiegészítése volt a kezelésnek.

A leglátványosabb javulás a lábszáramon következett be, ahol, mint fentebb már említettem, a Pigmentbio Krém érzékeny területekre nevű terméket alkalmaztam. Nem mondom, hogy tökéletes az eredmény, de az ott éktelenkedő pigmentfoltok nagy része eltűnt, és mára, pár hét használat után csak néhány nagyobb, makacs darab maradt meg. A krém a könyökömnek is jót tett: puha tapintású, világosabb, kevésbé kelt ráncos, öreges hatást. A szembeötlő alakulást annak (is) tulajdonítom, hogy egy idő után változtattam, és nem naponta egyszer, hanem kétszer krémeztem be a könyökömet és a lábszáramat (a használati utasításban azt írják, naponta egy-két alkalommal ajánlott). És itt megjegyezném, hogy ígéretemhez híven szőrtelenítés után is kipróbáltam a hónaljamon, a lábszáramon és a térdemen - nyugtatta a bőrömet, selymesebbé tette, és nem pirosodtak ki a lekezelt részek. Amit még mindenképpen pozitívumként könyveltem el, az a termékek visszafogott, kellemes illata (egyetlen kivétel a Pigmentbio Krém érzékeny területekre, mert az nem tartalmaz illatanyagot). Érződött, de nem volt tolakodó, zavaró az "aroma", még a párom is elégedetten szaglászta az arcomat.

Összességében elmondható, hogy elégedett voltam a tapasztaltakkal, és kiderült számomra, hogy a bőrünk valóban csodálatos, hiszen meghálálja a törődést: megfelelő támogatás mellett remekül képes a megújulásra, gyógyulásra. Az elmúlt hetekben kipróbált termékeknek még egy ideig biztosan lesz helyük a bőrápolási rutinomban - és ígérem, most már jobban fogok figyelni a kültakarómra.