A kipirosodott orr lehetséges okai

A bőrfelszínhez közel található elpattant vagy kitágult erek a pókháló erek. Ezek a kis erecskék többnyire apró, elszórtan elhelyezkedő, általában rózsaszín megjelenésű visszerek, de lehetnek csoportosan elhelyezkedő, egy pontból kiinduló, kissé vastagabb, lilás színű visszerek is. Leggyakrabban a lábon és arcon válnak láthatóvá, de bármelyik testrészen észrevehetjük őket.

Dr. Rózsa Annamária, a Dermatica bőrgyógyásza elárulja, milyen okok miatt alakulhatnak ki a zavaró piros erek, és ezek függvényében milyen hatékony kezeléssel és életmóddal halványítható, eltüntethető a zavaró látvány.

Genetikai hajlam: akinek már a felmenői közt is volt ilyen jelenség, annak nagyobb az esélye a kialakulásra.

akinek már a felmenői közt is volt ilyen jelenség, annak nagyobb az esélye a kialakulásra. Terhesség: a hormonális változás miatt láthatóvá válhatnak olyan erecskék, amelyek a szülés után többnyire el is tűnnek.

a hormonális változás miatt láthatóvá válhatnak olyan erecskék, amelyek a szülés után többnyire el is tűnnek. Fényterhelés (fényvédelem nélkül): az erős, tartós napsugárzás kitágíthatja az ereket.

az erős, tartós napsugárzás kitágíthatja az ereket. Időjárás- és nyomásváltozás: a drasztikus hideg-meleg váltakozás okozhat értágulást, ahogyan a megnövekedett nyomás - akár csak a hányás, vagy egy nagyobb tüsszentés - miatt is elpattanhatnak az erek.

a drasztikus hideg-meleg váltakozás okozhat értágulást, ahogyan a megnövekedett nyomás - akár csak a hányás, vagy egy nagyobb tüsszentés - miatt is elpattanhatnak az erek. Rendszeres alkoholfogyasztás: az alkohol közismerten kitágítja az ereket, az alkoholbetegség pedig az arc tartós kipirosodásához is vezethet.

az alkohol közismerten kitágítja az ereket, az alkoholbetegség pedig az arc tartós kipirosodásához is vezethet. Környezeti irritáció: bizonyos anyagok roncsolhatják a bőr szerkezetét, ami miatt láthatóbbá válnak az erek.

bizonyos anyagok roncsolhatják a bőr szerkezetét, ami miatt láthatóbbá válnak az erek. Rosacea: ez a bőrbetegség - ami nem ugyanaz, mint a pókháló ér - eleve kipirosodással jár az orca, az orr, az áll környékén.

Megfelelő életmóddal és kezelésekkel megszabadulhatunk az apró, piros erektől. Fotó: Getty Images

Hogyan segíthet a bőrgyógyász?

Az alkoholtól ezért pirosodik ki az arcunk - részletek! h i r d e t é s

"Első lépésként meg kell vizsgálnunk a helyzetet és ki kell derítenünk a konkrét okot, amelyhez igazítjuk a kezelést. Ha például alkoholbetegség áll a háttérben, nyilván ezt lenne érdemes kezelni, hogy a folyamatot megállítsuk. Ugyanakkor a már látható ereket is el lehet tüntetni, halványítani lehet. Sok esetben beválhatnak a retinoid alapú krémek, amelyek csökkentik az erek láthatóságát és javítják a bőr állapotát, bár egyes esetekben éppen fokozzák a pirosságot és viszketést okoznak. Többek közt ezért is fontos, hogy a kezelés megválasztását bízzuk szakemberre, hiszen számos hatékony gyógyszert csak receptre lehet kapni" - hangsúlyozza dr. Rózsa Annamária. Ha a külsőleges kezelés már nem elég hatékony, olyan eljárások is eltüntethetik a zavaró ereket, mint a szkleroterápia, a lézer terápia, de ezeket is csak megfelelő szakértelemmel és körültekintéssel szabad alkalmazni. Ugyanakkor Rózsa doktornő szerint fontos, hogy mindazok, akik ezzel a problémával küzdenek, maguk is legyenek körültekintőek a bőrvédelemmel, az életmódjukkal.

Mit tehetünk a megelőzésért?