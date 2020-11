"A bőröm nem szereti a telet. Amíg nem kezdtem el komolyabban figyelni rá, szinte hallottam, ahogy sikít a hidegben" - meséli Szofi, aki koránt sincs egyedül panaszaival, a tél ugyanis jellemzően sokak bőrét igénybe veszi. De miért viseli meg ennyire kültakarónkat ez az évszak?

Ha megsérül a bőr védőpajzsa

Bőrünk három fő rétegből áll: kívül az epidermisz, középen a dermisz, legbelül pedig a szubkutisz található. Az epidermisz ötödik, azaz legfelső alrétege a szaruréteg (stratum corneum). Ez egy kb. 10-15 mikrométernyi, több sejtsoros, elhalt sejtekből álló rész, amely sejtek a hámlás folyamata során fokozatosan lehullanak a bőrről. A szarurétegre a bőr védőpajzsaként is szoktak hivatkozni, hiszen kívül-belül óvja kültakarónkat; számos tudományos vizsgálat rámutatott, hogy nagy szerepe van például a bőr természetes nedvességtartalmának megőrzésében.

Télen azonban komoly próbatétel elé van állítva. A kinti levegő elkezd lehűlni, a páratartalom csökkenése miatt ráadásul szárazzá is válik. A benti levegő ugyancsak szárazabb lesz a szokásosnál, hiszen a hideg elleni védekezésül szinte folyamatosan megy a fűtés. Ezen körülmények sajnos kifejezetten károsan hatnak a szarurétegre, amely kiszáradhat, és mivel egyre kevésbé lesz képes védőpajzsként funkcionálni, a bőr elkezd veszíteni természetes nedvességtartalmából. Minderre számos kellemetlen tünet figyelmeztethet, amelyekből Szofi is megtapasztalt jó párat. "A bőröm mintha öregebbnek nézett volna ki, érdesebb, vörösebb lett. Emellett nagyon viszketett, húzódott, néhol hámlott is" - sorolta a szimptómákat a lány, akinek az arcán és a kezén volt a leglátványosabb a probléma.

Speciális ápolás és életmódbeli változtatások

Mint Szofi elmondta, akkor kezdett komolyan foglalkozni a téli bőrproblémáival, amikor észrevette, hogy a fentebb már említett tünetek mellett a bőr a kezén csúnyán kirepedezett, és vérzik. Nagyon megijedt; tudta, hogy ez már nem játék, és elhatározta, utánajár, hogyan segíthetne magán. Kezdésként felkeresett egy bőrgyógyászt. Az orvos felvette a kórtörténetét, meghallgatta a tüneteit, megvizsgálta a bőrét, majd leszögezte: télen speciális bőrápoló termékek használatára és bizonyos életmódbeli változtatásokra van szüksége. "Ez nemcsak a panaszok csillapítása, megszüntetése miatt fontos, hanem azért is, hogy elkerüljük a súlyosabb következményeket. A száraz bőr sérülésein könnyebben jutnak be a különféle kórokozók, így nagyobb a megfertőződés esélye, ezen kívül az olyan bőrbetegségek kialakulása is valószínűbb, mint az ekcéma" - magyarázza Szofi.

A téli hidegben fontos, hogy sapkával és sállal is védjük a bőrünket. Fotó: Getty Images

Mivel ilyenkor a bőr kiszáradásának megakadályozása, valamint védekező képességének helyreállítása a cél, bőrtápláló, nem irritáló és szükség esetén újrahidratáló termékeket kell alkalmazni. Naponta 1-2 alkalommal érdemes megtisztítani a bőrt gyengéd arclemosóval, reggel és este, tisztálkodás után pedig hidratáló és bőrpuhító krémet használni. Ez megelőzi a húzódó érzést, és megvédi bőrt a külső hatásoktól. Mivel Szofinak a kezeit vette igénybe a legjobban a tél, kiemelten odafigyel arra is, hogy olyan kézkrémet használjon, ami amellett, hogy helyreállítja a sérült bőrt, megőrzi annak hidratáltságát.

Az életmódbeli változtatásokról Szofi azt mondta, tapasztalatai szerint legalább olyan fontosak, mint a megfelelő bőrápoló termékek használata. "Nekem az segített a legtöbbet, hogy beszereztem egy párásító készüléket, ami fenntartja a lakásban az ideális páratartalmat, így megakadályozza a levegő kiszáradását" - így a lány, aki az étrendjén is alakított. Télen sokkal gyakrabban fogyaszt omega-3 zsírsavakban gazdag ételeket (avokádó, lazac, olajos magvak stb.), amelyek pozitív hatással vannak a száraz bőrre. A koffein- és alkoholtartalmú finomságokat viszont tiltólistára tette, mert fokozzák a bőr dehidratáltságát.

Szofi arra is rámutatott, hogy télen soha nem szabad úgy elindulni otthonról, hogy nem öltözünk fel rendesen; a barátságtalan kinti körülményektől muszáj meleg sapkával, sállal és kesztyűvel védeni a bőrünket. Célszerű hanyagolni a forró vizes kádfürdőt, és előnyben részesíteni a langyos, rövid ideig (maximum 5-10 percig) tartó zuhanyt. A törölközőnk puha anyagból készüljön, és ne dörzsöljük, hanem inkább csak finoman nyomogassuk át a nedves bőrünket. Mosakodásnál, mosogatásnál, mosásnál és takarításnál pedig igyekezzünk természetes készítményeket használni, amelyek nem tartalmaznak illatanyagot, mesterséges színezéket, parabént vagy alkoholt.