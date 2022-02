Vérzékeny vagyok! Vállalhatok gyereket?

A véralvadás-vérzékenység kényes egyensúlyban van - ez teszi lehetővé a nagyobb vérveszteség elkerülését, valamint azt, hogy ne keletkezzenek életveszélyes vérrögök, trombózist okozva. Előfordulhat azonban, hogy bizonyos okok (ez lehet veleszületett és szerzett is) miatt ez az egyensúly felborul, és az egyik vagy a másik irányába csúszik - magyarázza dr. Ercsei Ibolya, a Trombózis- és Hematológiai Központ belgyógyásza.

A vérzékenység lehet érfal- vagy trombocitaeredetű, esetleg összefügghet a véralvadási faktorok hiányával (Hemofília, von Willebrand betegség). Ezen belül a vérzékenység lehet veleszületett és szerzett.

Vérzékenységkor az alvadásához szükséges valamely faktoroknak csökken a mennyisége, vagy az aktivitása, esetleg nem is termelődik. Ilyenkor a legsúlyosabb az, amikor belső vérzések lépnek fel - ez nemcsak veszélyes, de igen fájdalmas is lehet (például a hemofília bizonyos típusánál). Szerencsére gyakoribb, amikor csupán erősebb menstruációs vérzés, fogínyvérzés, sérülések esetén hosszabb vérzési idő, illetve vashiányos vérszegénység hívja fel a figyelmet a problémára.

Mi a teendő akkor, ha valaki vérzékenyen vállalna gyermeket? Fotó: Getty Images

Terápiás lehetőségek

A kezelés a vérzékenység típusától, súlyosságától, a tünetektől függ. Előfordulhat, hogy semmilyen terápiát nem igényel (gyakori, amikor a beteg nem is tud az állapotáról, olyan enyhék a tünetek), de az is lehet, hogy gyógyszeres, injekciós kezelésre van szükség.

Az érintettek számára az alábbi kezelési lehetőségek állnak rendelkezésre:

szerzett vérzékenység esetén a kiváltó betegség vagy ok kezelése,

vérplazmaadással a szükséges véralvadási enzimek szintjének emelése,

vérlemezkepótlás,

véralvadást segítő gyógyszerek adása,

alvadási faktorokat tartalmazó terápia.

Vérzékenység és terhesség

Sok vérzékeny nőt foglalkoztat a kérdés, hogy vajon vállalhatnak-e gyereket, mennyire biztonságos. Dr. Ercsei Ibolya azt mondja, a várandósság során a vér alvadékonyabbá válik (ezért is gyakoribb terhesség során a trombózis), így a vérzékenység is javul. Viszont a szüléskor az orvosnak körültekintően kell eljárnia, hiszen akkor a nagyobb mennyiségű vérvesztéssel kell számolni. Súlyosabb esetben a várandósság alatt faktorpótlásra szorul a kismama, csakúgy, mint a szülésnél és a szülés után 3-5 nappal (enyhe és közepes esetben is).

Ha a faktorpótlás nem történt meg, akkor a vérzékenységre utaló panaszok esetén (gyakori fogínyvérzés, nehezen csillapodó vérzések, orrvérzések, erős menstruáció) érdemes még a várandósság előtt laborvizsgálattal ellenőrizni a kismama véralvadási funkcióit. Így idejében megfelelő terápiában tud részesülni, valamint kiderülhet, mi is okozza vérzékenységét.