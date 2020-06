Új teszt segíthet a veseköveseknek

Míg most akár egy hét (vagy több) is eltelik, míg kiderül, hogy milyen vesekőtől szenved egy beteg, addig a Penn State és a Stanford egyetemek kutatói által kifejlesztett új típusú vizeletteszttel akár 30 perc alatt kimutatható lesz, milyen anyagok alkotják a panaszokat okozó követ - minderről a Science Daily számolt be a napokban.

10 dolog, ami vesekövet okozhat Bár a vesekő kialakulásának sokféle oka lehet, és az év bármely szakában bárkinek okozhat kellemetlenséget, mégis vannak olyan tényezők, amik elkerülésével csökkenthetjük a kockázatot. Kattintson, és tudjon meg többet.

Mint azt a HáziPatika.com korábbi betegség-ismertetőjében már megírtuk, a heves görcsöket, rohamokat, akár véres vizeletet is okozó vesekő kemény, kristályos szerkezetű, és az esetek 80 százalékában a vizeletben kicsapódó kalcium-oxalát, vagy más vegyület alkotja. Mára több mint 25 különféle összetételű kőtípust izoláltak, ami azért lényeges, mert a vesekő anyagától függ, hogy ha szükséges - mert például nagyobb, mint egy centi -, szétzúzható-e egy speciális eszköz, az úgynevezett ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) által kibocsátott lökéshullámokkal. De azért is lényeges információ az összetétel, mert az alkotóelemek tudatában a beteg speciális diétával elkerülheti, hogy a vesekő ismét kialakuljon a szervezetében.

Akinek már volt veseköve, tudja, iszonyú fájdalmakkal jár. Fotó: Getty Images

Egy húsevő növény ihlette

Eddig jellemzően úgy állapították meg a kő alkotóelemeit, hogy a beteg 24 órán keresztül gyűjtötte a vizeletét egy nagy tárolóedénybe, amit utána elküldtek egy laborvizsgálatra, és 7-10 nap elteltével megérkezett az eredmény.

"Ez egy hosszadalmas és nehézkes eljárás, és bár létezik 24 órán belül eredményt hozó vizeletvizsgálat is, a szakmai ajánlások ellenére ma is többségében a régi módszert alkalmazzák a klinikai gyakorlatban" - mondta Pak Kin Wong, orvosbiológiai mérnök, a tanulmány vezető kutatója. Rámutatott, a vesekő alkotóelemeinek kimutatásához egy igen drága, speciális eszköz szükséges, ezért a vizeletmintát általában egy kereskedelmi laborba kell hozzá szállítani. Ahhoz, hogy mindezt kiküszöböljék, a kutatócsoport kifejlesztett egy biomimetikus rendszert, mely a kancsóka nevű húsevő virág belsejét utánzó, rendkívül csúszós, porózus felületű anyagot jelent. Ez lehetővé teszi a vizeletcseppek és a vesekő alkotóelemeinek kimutatására szolgáló reagensek megfelelő keveredését és a reakció kiváltásához szükséges mozgatását (ez esetben önálló mozgását) mindenféle külső, emberi beavatkozás, drága eszköz nélkül. A tudósok az új eljárást az anyag tulajdonságait leíró mozaikszóval SLIPS-LAB-nak (slippery liquid-infused porous surface) keresztelték el.

Olcsó, gyors, akár otthon is elvégezhető

"Ez azt jelenti, hogy ehhez a teszthez nem szükséges laboros, vagy bármilyen eszköz, így alkalmas arra, hogy akár egy háziorvosi rendelőben vagy a beteg otthonában is elvégezzék" - mondta Wong professzor, hozzátéve: az eredményt akár egy egyszerű okostelefonnal is le lehet olvasni, a beszkennelt képet pedig egy számítógépes algoritmus elemzi ki, ráadásul elég hozzá mindössze 30 perc. A teszt másik előnye, hogy jóval költséghatékonyabb, mint a 24 órás eljárás. A kutató úgy fogalmazott, a teszt alacsony költsége, gyorsasága és az egyszerű használhatósága alkalmassá teszi, hogy az orvos és a beteg minél hamarabb kiderítse, mik azok az anyagok, melyek bevitelére figyelve csökkenthető a vesekő újbóli kialakulásának kockázata.

Hui Li orvosbiológiai mérnök hallgató, a tanulmány vezető szerzője szerint a kutatás egy másik ígéretes felhasználási lehetőséget is tartogat, mégpedig a vizeletben lévő különböző ásványi anyagok szintjének valós idejű monitorozását. Mindez véleménye szerint új lehetőségeket nyit majd a vizeletvizsgálatok területén, és potenciálisan jelentős változásokat hozhat a húgyúti betegségek metabolikus értékelésében és akár a klinikai kezelésben is.