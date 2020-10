Tünetek, melyekkel azonnal forduljunk orvoshoz

Úszkáló foltokat látunk

A jelenség teljesen ártalmatlan is lehet, ám bizonyos esetekben komoly látásproblémát jelezhet, például retinaleválást, retinaszakadást, vagy szemgyulladást.

Nem múló magas láz

A tartós magasláztöbbféle betegség jele is lehet, súlyos esetben akár tüdőgyulladással vagy valamilyen bakteriális fertőzéssel is társulhat. Ha lázunkat lázcsillapító sem viszi lejjebb, és olyan egyéb panaszok is társulnak mellé, mint émelygés, hányás, köhögés vagy fejfájás, akkor mindenképpen érdemes orvoshoz fordulnunk.

Nem múló magas láz. Forrás: iStock

Hirtelen jelentkező, megmagyarázhatatlan szemfájdalom

A kötőhártyagyulladás is járhat hirtelen jelentkező fájdalommal, ami egy fertőző és kezelést igénylő betegség.

Légszomj

Az teljesen normális, ha egy intenzív edzés után kapkodnunk kell a levegőt. Ám, ha a légszomj hirtelen, gyakorlatilag a semmiből jön, az komoly bajt, akár súlyos szívproblémákat is jelezhet.

Homályos látás

Természetesen akár egy elavult szemüveg is előidézhet homályos látást, de nem árt tudni, hogy a jelenség súlyosabb egészségügyi problémákra is utalhat. Ilyen például a cukorbetegség vagy a szklerózis multiplex.

Vállunkba nyilalló fájdalom

Fontos tudni, hogy ez a tünet, akár a szívroham jele is lehet.

Mellkasi nyomás vagy szorítás

A mellkasban jelentkező nyomó vagy szorító érzés szívrohamra, tüdőembóliára, szívritmuszavarra és tüdőgyulladásra is utalhat, ezért minél előbb kérjünk segítséget.

Kettős látás

A tartósan fennálló kettős látást sem szabad félvállról venni, magas vérnyomás, de akár agyvérzés tünete is lehet.

Féloldali végtaggyengeség, akár bénulás

A stroke tipikus tünetei, haladéktalanul forduljunk orvoshoz.

Mellkasból induló torokfájdalom

A torokfájást leggyakrabban a megfázással kötjük össze, pedig súlyosabb problémára is utalhat. Amennyibenakár valamilyen szívbetegség jele is lehet.