Tünetek, melyek pajzsmirigyzavarra utalnak

Változások a testsúlyban

Az alulműködőpajzsmirigylelassítja az anyagcserét, ami miatt hízás következik be, túlműködő pajzsmirigy esetén pedig ennek az ellenkezője. Bármennyire örülünk is a fogyásnak, menjünk orvoshoz, ha túl hirtelen történik - illetve anélkül, hogy bármit is változtattunk volna az életmódunkon.

A pajzsmirigyzavar így hat a férfiakra A pajzsmirigyzavar leggyakrabban a nők kapcsán merül fel, ám a probléma ugyanúgy sújtja az erősebbik nem tagjait is, igaz, valamennyire ritkábban. Kattintson a részletekért!

Megváltozott székelési szokásos

Pajzsmirigy-alulműködés esetén az anyagcserelassulás miatt gyakorivá válhat a székrekedés, míg túlműködő pajzsmirigy esetén a székletürítés gyakorisága megnövekedhet és a széklet hígabbá válhat.

Kimerültség

Pajzsmirigy-alulműködés esetén az energiaszint alacsony: állandóan fáradtnak, kimerültnek érezhetjük magunkat, illetve minden hétköznapi tevékenység sokkal fárasztóbbnak tűnhet, mint korában. Pajzsmirigy-túlműködés esetén pedig gyakori, hogy egész nap úgy érezzük, mintha túl sok kávét ittunk volna - a nap végére pedig extrém módon elfáradunk.

Pajzsmirigy-alulműködés esetén állandóan fáradtnak érezzük magunkat

Hangulatváltozások

Alulműködő pajzsmirigy esetén sokan tapasztalnak lehangoltságot, ingerültséget, depresszióra hasonlító tüneteket. A tünetek hasonlósága miatt gyakran keverik össze a két betegséget - ezért is érdemes inkább orvoshoz fordulni.

Változások a menzeszben

Pajzsmirigy-alulműködés során erősebb vérzést tapasztalhatunk a szokásosnál, míg a túlműködés a vérzés erősségének csökkenését, esetleg átmeneti elmaradását is okozhatja.

A bőr és a haj változásai

Pajzsmirigy-alulműködés esetén a haj és a bőr extrém módon szárazzá válhat, hajhullás pedig alulműködés és túlműködés esetén is előfordulhat.

Forrás: womenshealthmag.com