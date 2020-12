Természetes béltisztító módszerek

A folyadék a leghasznosabb

A béltisztítás és a méregtelenítés egyik leghatékonyabb módszere, ha elegendő folyadékot viszünk be a szervezetünkbe. Ezzel egyben megakadályozható az is, hogy túlságosan kemény legyen a székletünk. A víz mellett érdemes magas víztartalmú zöldségeket és gyümölcsöket is fogyasztani. Alkalmanként egy-egy napig a léböjt is szóba jöhet, fontos azonban, hogy ilyenkor a vízen kívül fogyasszunk zöldség- és gyümölcsleveket is, illetve 48 óránál tovább semmiképp se hagyjuk el a szilárd táplálékot.

A szilvalé jó eszköz a székrekedés megelőzésére

Jó ötlet továbbá az édesköménytea fogyasztása, amely stimulálhatja az emésztőrendszer mozgását: enyhe szélhajtó, illetve hashajtó hatása is van. Éppen ezért nem is szabad túlzásba vinni a fogyasztását. Ugyanakkor alkalmanként, rövid ideig bevetve segíthet kitakarítani a méreganyagokat a vesékből és a májból. Szintén hasznos lehet a szennalevéltea, amely ugyancsak hashajtó hatású, tehát hosszú távon nem szabad alkalmazni. Természetes bélmozgásserkentő és hashajtó hatása révén a szilvalé is segít megelőzni a székrekedést. Nagy mennyiségben fogyasztva azonban fokozott gázképződést is okozhat, ezért ezzel is érdemes mértékletesnek lenni.

Fontos a rostbevitel

Az útifűmaghéj rostjai vízzel keveredve megduzzadnak, ezáltal segítenek abban, hogy a megemésztett táplálék könnyebben és gyorsabban haladjon át az emésztőrendszeren, ami hasznos a székrekedés megelőzésében. Fontos viszont, hogy mindig csak sok folyadék kíséretében fogyasszuk. Napi 25-30 gramm rost elfogyasztása is segít abban, hogy a szervezetben ne legyen alkalma lerakódni a méreganyagoknak, valamint hogy a bélmozgásunk megfelelő legyen. Együnk minél több zöldséget és gyümölcsöt - amit csak lehet, nyersen. A probiotikumok és probiotikus hatású ételek fogyasztása is segíti a méregtelenítést, az emésztőrendszer tisztulását.

